The Acolyte: la serie cancelada de Star Wars estuvo cerca de contar con Keanu Reeves como Maestro Jedi

The Acolyte - Episodio 6

El universo de Star Wars se ha visto sacudido en la última semana tras el inesperado anuncio de la cancelación de la serie The Acolyte, que apenas había terminado su primera temporada. Disney ha decidido no renovarla para una segunda entrega, una decisión que ha generado una ola de especulaciones y rumores sobre las razones detrás de esta medida. Además, ahora se han revelado detalles sobre un actor que estuvo muy cerca de interpretar al personaje principal, añadiendo más misterio a la controversia en torno a la serie.

La serie, creada por Leslye Headland (Muñeca Rusa), quien también se desempeñó como directora, productora ejecutiva y showrunner, había mostrado un gran potencial inicial. La cineasta había expresado en varias ocasiones su esperanza de renovación, e incluso presentó ideas para una segunda temporada, que incluían el desarrollo de un arco argumental sobre Darth Plagueis.

Según informes recientes, la razón principal de la cancelación fue la falta de audiencia suficiente para justificar una inversión adicional por parte de Disney. A partir de lo revelado: “Las personas con información privilegiada explican que The Acolyte se canceló porque la audiencia era mala, y que en realidad no hay nada más que eso, aunque al menos un miembro del elenco dijo que estaba sorprendido por la decisión. Me han dicho que la audiencia de The Acolyte se desplomó después de los dos primeros episodios, mientras que con Andor, la audiencia aumentó de manera constante a lo largo de la temporada, por lo que el programa se renovó para la temporada 2. Andor también recibió críticas excepcionales, mientras que las críticas de The Acolyte fueron más variadas”.

The Acolyte - Episodio 8

Los informes también confirmaron que el rumor sobre la participación de Keanu Reeves en la serie era cierto, ya que estaba planeado para interpretar al experimentado Maestro Jedi Sol. Sin embargo, un conflicto de agenda con otro proyecto impidió que el actor se uniera a The Acolyte. Ante esta situación, la showrunner Headland optó por el actor coreano Lee Jung-jae (El juego del calamar) para asumir el papel. A pesar de este contratiempo, parece haber interés tanto de Reeves como de los responsables de la franquicia para que el actor de Matrix y John Wick se una al universo de Star Wars en un futuro cercano.

De todas formas, todavía podemos disfrutar de la única temporada de The Acolyte en Disney+, que cuenta con un elenco talentoso encabezado por Amandla Stenberg (Los juegos del hambre, Bodies Bodies Bodies), Dafne Keen (La materia oscura, Logan), Jodie Turner-Smith (Sex Education), Manny Jacinto (The Good Place) y Carrie-Anne Moss (Matrix).