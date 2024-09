‘Mi amigo robot’, ‘El hombre celoso’ y más: las recientes películas que llegaron a Prime Video

"Mi amigo Robot" es un filme dirigido por Pablo Berger que está nominada al Oscar en la categoría Mejor Película animada. (Créditos: Arcadia)

Prime Video se consolida como una de las plataformas de streaming más versátiles del momento, ofreciendo un extenso catálogo de películas que cubren todos los géneros y gustos. Los suscriptores pueden disfrutar desde películas de acción intensa como Guerra sin reglas (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) o Uncharted: Fuera del mapa, hasta comedias icónicas como Cuando Harry conoció a Sally (When Harry Met Sally - 1989) y Cómo ser soltera (How to Be Single - 2016). Esta diversidad de opciones asegura que Prime Video siga siendo una de las más competitivas y populares entre los cinéfilos.

Si ya has explorado gran parte del catálogo, el fin de semana es la ocasión perfecta para ponerte al día con los estrenos más recientes. Prime Video ha incorporado nuevos largometrajes que prometen captar la atención del público, desde dramas conmovedores hasta emocionantes animaciones. A continuación, te contamos sobre los tres títulos más recientes que han llegado al servicio de streaming y que no te podés perder.

Mi amigo robot - Robot Dreams

Mi amigo robot es una película animada estrenada en 2023, escrita y dirigida por el reconocido cineasta Pablo Berger, famoso por trabajos como Abracadabra y Torremolinos 73. La trama nos lleva a un futuro donde un perro solitario y un robot forman una entrañable amistad, explorando temas profundos como la soledad y la conexión emocional en un mundo altamente tecnológico. La película destaca por su capacidad de contar una historia conmovedora sin necesidad de diálogos, haciendo que la relación entre los personajes se sienta aún más poderosa.

La película fue galardonada en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde se llevó el Premio Contrechamp a la Mejor Película. Su éxito en este importante certamen la posicionó como una de las mejores obras animadas del año, destacándose tanto por su estilo visual detallado y encantador como por su capacidad para conmover al público con una historia simple pero llena de significado. La dirección de Berger supo capturar el corazón de la audiencia mediante la emotividad de los gestos y las acciones de sus personajes.

Además de su éxito en festivales, Mi amigo robot ha sido considerada para varias nominaciones importantes, incluyendo la posibilidad de competir en los Premios Oscar a Mejor Película Animada. La película ha logrado un equilibrio perfecto entre creatividad y emoción, siendo una historia sobre la amistad y la lealtad que ha resonado con públicos de todas las edades.

El hombre celoso - Killer Heat

Captura del tráiler oficial de El hombre celoso

Seguimos con El hombre celoso (Killer Heat), un thriller de suspenso que aterrizó en Prime Video el 26 de septiembre de 2024. Basada en el relato de Jo Nesbø, la película narra la historia de dos hermanos gemelos, interpretados por Richard Madden (Game of Thrones, Guardaespaldas, La cenicienta), quienes se ven atrapados en un triángulo amoroso que desata un conflicto mortal en una remota isla griega. La intriga se profundiza con la llegada del detective Nick Bali (conocido como El Celoso), protagonizado por Joseph Gordon-Levitt (500 días con ella, 10 cosas que odio de ti), cuya misión es desentrañar los secretos que rodean a esta relación tóxica y sus trágicas consecuencias.

Bajo la dirección de Philippe Lacôte (Run, La noche de los reyes), la cinta se destaca por su atmósfera cargada de tensión y la complejidad de los personajes. Con Shailene Woodley (Misántropo, Divergente, Bajo la misma estrella) aportando un fuerte desempeño en el triángulo amoroso, la película mezcla elementos de misterio y drama en un entorno visualmente atrapante. El guión, a cargo de Nesbø, Roberto Bentivegna (La casa Gucci) y Matt Charman (Puente de espías), logra mantener al espectador inmerso en una espiral de intriga y emociones, mientras las capas de engaños y pasiones se revelan en esta adaptación cinematográfica del aclamado autor noruego.

Sismo Magnitud 9.5 - Flashover

Captura de Sismo Magnitud 9.5 (BF Paris)

En los últimos años, el cine de catástrofes ha cobrado protagonismo, con producciones que no solo buscan entretener, sino también explorar las complejidades humanas ante situaciones extremas. Títulos como Tornados (Twisters) y Sobrevivientes después del terremoto (Concrete Utopia) han logrado captar la atención del público al presentar escenarios devastadores, donde la lucha por la supervivencia se convierte en el eje central de la narrativa. Este fenómeno se refleja en el reciente lanzamiento de Sismo Magnitud 9.5 (Flashover), que aterrizó en las salas de cine el pasado mes de abril y llegó a principios de septiembre a Prime Video, llevando a los espectadores a un viaje de tensión y adrenalina.

En un parque industrial químico del condado de Guancheng, un terremoto provoca una serie de fugas tóxicas y explosiones devastadoras. El caos se desata rápidamente, y las llamas consumen todo a su paso mientras una densa nube de humo se eleva en el aire. En medio de este desastre, el cuerpo de bomberos se enfrenta a un gran desafío: no solo deben combatir el incendio y contener la crisis, sino también realizar rescates en una situación que amenaza con arrasar con la ciudad entera. Con el tiempo en su contra, los bomberos se lanzan a una frenética misión para salvar vidas, dejando al descubierto su valentía y determinación en un entorno cada vez más peligroso.

Dirigida por Oxide Pang Chun, reconocido cineasta responsable de películas como El ojo (The eye - 2005) y Peligro en Bangkok (Bangkok Dangerous - 2008), Sismo Magnitud 9.5 combina acción trepidante con un enfoque en las relaciones humanas en momentos críticos. El elenco, encabezado por Jiang Du (Terror en el aire) y Qianyuang Wang (Seven Days, Hovering Blade), aporta una profundidad emocional a la historia, mientras los personajes enfrentan decisiones difíciles en medio del caos.