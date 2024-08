‘Lo imposible’, ‘Sobrevivientes después del terremoto’ y más: exploramos películas del género catástrofe

Actores de "El juego del calamar" y "Parásitos" protagonizan la película postapocalíptica "Sobrevivientes: después del terremoto" (Créditos: Corazón Films)

El género de catástrofes ha sido un pilar fundamental en la historia del cine desde sus inicios, capturando la fascinación del público con su mezcla de acción, drama y la eterna lucha por la supervivencia. Películas como Twister (1996), La tormenta perfecta (The Perfect Storm, 2000) y El día después de mañana (The Day After Tomorrow, 2004), han sido ejemplos icónicos de cómo el cine puede trasladar a la audiencia a escenarios extremos, donde la naturaleza se convierte en un enemigo implacable. Estas historias se centran en la supervivencia de un grupo de personas que, enfrentadas a catástrofes devastadoras, deben luchar contra las adversidades para superar situaciones límite.

En esta ocasión, nos adentraremos en tres producciones del género de catástrofes, todas centradas en la devastación provocada por terremotos. Estas películas capturan la lucha por sobrevivir en medio del caos sísmico, desde la desesperada travesía de una familia que intenta reunirse en medio de una calamidad, hasta los sobrevivientes atrapados en un edificio en Corea tras un catastrófico terremoto.

Sobrevivientes después del terremoto - Concrete Utopia (Dir. Um Tae-hwa)

Captura del tráiler Sobrevivientes: Después el terremoto

En primer lugar, tenemos Sobrevivientes después del terremoto (Concrete Utopia), una película coreana lanzada a principios del año 2024, que actualmente se encuentra disponible en Prime Video. Esta obra ha capturado la atención del público por su intensa narrativa y la representación cruda de un mundo post-apocalíptico, devastado por un catastrófico terremoto.

La historia de Concrete Utopia se desarrolla en un Seúl arrasado por un terremoto, donde solo un edificio de apartamentos, Hwang Gung, permanece en pie, convirtiéndose en el último refugio para quienes lograron sobrevivir al desastre. La película sigue la llegada de personas desesperadas que buscan refugio en este edificio, el cual ahora se enfrenta a nuevos desafíos con la llegada de los forasteros. Mientras las tensiones aumentan y las condiciones extremas ponen a prueba a todos, Young-tak, el líder recién designado, debe tomar decisiones difíciles para proteger a los residentes originales, establecer un orden y asegurar la supervivencia en un ambiente donde la moralidad es continuamente cuestionada.

La dirección estuvo a cargo de Um Tae-hwa, cineasta conocido por trabajos como Heart Vibrator. Um Tae-hwa ha sido elogiado por su capacidad para crear un ambiente de realismo extremo, lo que se refleja en la representación del único edificio que se mantiene en pie tras el terremoto. El director comentó sobre su enfoque: “Quería que fuera lo suficientemente realista y convincente para que el público creyera realmente que solo un edificio de apartamentos sobrevivió al terremoto”, logrando así una atmósfera que envuelve al espectador en una sensación constante de tensión y desesperanza.

El elenco de Concrete Utopia es otro de los puntos fuertes de la película, con actuaciones destacadas de reconocidos actores coreanos como Lee Byung-hun (El Juego del Calamar, Mr. Sunshine, Nuestro horizonte azul), Park Bo Young (Una dosis diaria de sol), Park Seo-joon (The Marvels, Parásitos) y Park Ji-hoo (Estamos muertos).

Lo imposible - The Impossible (Dir. J.A. Bayona)

Captura del tráiler oficial de Lo imposible

En el año 2023, el cineasta J.A. Bayona lanzó en Netflix La sociedad de la nieve, una poderosa adaptación del trágico accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes en 1972. La película, protagonizada por Enzo Vogrincic, Matías Recalt y Agustín Pardella, se centra en la lucha por la supervivencia de los pasajeros tras el accidente. Sin embargo, antes de este éxito reciente, Bayona había dirigido en 2012 otra película notable sobre una catástrofe, Lo imposible (The Impossible), que también recibió aclamación crítica y comercial.

Lo imposible relata la devastadora experiencia de una familia durante el tsunami del Océano Índico en 2004. La trama se enfoca en la familia Bennett, que se encuentra de vacaciones en Tailandia cuando el tsunami arrasa la región. El largometraje sigue su desgarrador viaje mientras intentan reunirse en medio de la devastación y la confusión.

El elenco de Lo imposible incluye a un joven Tom Holland, quien interpretó a uno de los hijos de la familia Bennett mucho antes de asumir el icónico papel de Spider-Man en las películas de Sony y Marvel. Junto a él, Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong) ofrece una actuación conmovedora como la madre de la familia, y Ewan McGregor (Trainspotting, Star Wars: episodio I - la amenaza fantasma) brilla en el papel del padre.

Ashfall: Alerta Roja - Ashfall (Dir. Kim Byung-seo, Lee Hey-jun)

Captura del tráiler oficial de Ashfall: Alerta Roja

En último lugar, tenemos Ashfall: Alerta Roja (Ashfall), que sigue la historia de un catastrófico evento volcánico en Corea del Sur. La trama gira en torno a una erupción que amenaza con destruir el país, y un grupo de héroes se embarca en una misión desesperada para evitar una catástrofe aún mayor. La película mezcla elementos de acción y drama al explorar la valentía y el sacrificio de los personajes en su lucha por salvar a la nación de una devastación inminente. La historia pone en primer plano la tensión entre el deber y el riesgo personal, mientras los protagonistas enfrentan desafíos tanto naturales como emocionales.

Ashfall contó con la dirección de Kim Byung-seo (Along with the Gods: Los dos mundos) y Lee Hey-jun (Castaway on the Moon). En el elenco, destacan las participaciones de Lee Byung-hun, Ha Jung-woo (Rescatado, The Yellow Sea, La doncella), Ma Dong-seok (Fuerza bruta, Fuera de la ley, Estación Zombie) y Doona Bae (Start-Up, ¡Doona!, Mientras dormías), entre otros.