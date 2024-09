‘Hellboy: The Crooked Man’, ‘El Jockey’ y más, lo que llega al cine en la semana del 26 de septiembre

Imagen de Carnada (Créditos: BF Paris)

Septiembre ya está llegando a su fin, pero no sin antes regalarnos una última semana repleta de estrenos para los amantes del cine. Ideal para todos los gustos, a partir del 26 de septiembre podremos disfrutar de la nueva aventura del icónico Hellboy, así como del estreno de la esperada película de Úrsula Corberó, conocida por su papel como Tokio en La casa de papel.

¡Acompáñanos a repasar los estrenos!

El Jockey (Dir. Luis Ortega)

El Jockey, es una de las películas más esperadas que llega a la gran pantalla el 26 de septiembre, tras su participación en la Competencia Oficial del Festival de Venecia y en la sección Centrepiece del Festival de Toronto. Este emocionante largometraje nos sumerge en la vida de Remo Manfredini, una estrella en el mundo de las carreras de caballos, cuya conducta extravagante comienza a arruinar su vida. Su pareja, Abril, también jocketa, enfrenta un dilema importante: esperar un hijo o continuar con su carrera. Ambos trabajan para Sirena, un empresario obsesionado con el talento de Remo, quien, tras sufrir un accidente, desaparece del hospital y se pierde en las calles de Buenos Aires, dejando atrás su identidad.

Este proyecto fue dirigido por Luis Ortega, conocido por su trabajo en El Ángel. En cuanto al elenco, El Jockey cuenta con un destacado grupo de actores, encabezado por Nahuel Pérez Biscayart (El prófugo, El empleado y el patrón), Úrsula Corberó (La Casa de papel, El cuerpo en llamas), Daniel Giménez Cacho (Bardo, Zama, La mala educación), Roly Serrano (El marginal) y Daniel Fanego (Todos tenemos un plan), entre otros.

En segundo lugar, el icónico demonio rojo regresa a la pantalla con Hellboy: The Crooked Man, una nueva y aterradora aventura que promete sumergir a los espectadores en un mundo de misterio y horror. Dirigida por Brian Taylor, conocido por su trabajo en Ghost Rider (2011), esta película se desarrolla en la década de 1950 en los Apalaches, un entorno que intensifica la atmósfera sombría de la historia. Después de un inesperado accidente, Hellboy se encuentra en esta remota región, donde un joven agente se convierte en su inesperado compañero en la lucha contra fuerzas oscuras.

A medida que Hellboy y su nuevo aliado investigan, se topan con una comunidad rural oprimida por cultos siniestros. El verdadero desafío surge al descubrir que el enigmático líder de estas fuerzas malignas es el temido Crooked Man, un demonio que no solo representa una amenaza para los habitantes del lugar, sino que también guarda un inquietante vínculo con los orígenes de Hellboy. Esta conexión promete añadir una nueva capa de profundidad a la narrativa, explorando las raíces del personaje y sus enfrentamientos con el mal.

Carnada - Something in the Water

Imagen de Carnada (Créditos: BF Paris)

Para los entusiastas de las películas de tiburones, llega Carnada (Something in the Water), una intensa historia en la que cinco amigas deben enfrentarse a una lucha por la supervivencia en aguas abiertas. Lo que comienza como una celebración festiva durante una boda en una isla remota se convierte rápidamente en una aterradora pesadilla. Cam, emocionada por el viaje, alquila un barco para un día de diversión junto a sus amigas, pero el destino les depara una amarga sorpresa cuando Ruth sufre un ataque de tiburón mientras se divierte en el agua.

El caos se desata cuando, incapaces de atender la grave herida de Ruth, deciden llevarla de inmediato al barco. Sin embargo, su situación se agrava al chocar con un arrecife, lo que provoca un agujero en el fondo de su embarcación. Varadas en medio del océano, las amigas deben unirse y luchar contra el tiempo y el temible tiburón que acecha bajo la superficie. Bajo la dirección de Hayley Easton Street, conocida por The Climb, el filme cuenta con un elenco liderado por Hiftu Quasem (The Witcher: El origen de la sangre), Lauren Lyle (The Outrun, Outlander) y Natalie Mitson (Last Train to Christmas), prometiendo mantener al público al borde de su asiento.

Deep Web: Show mortal - Deep Web: Show mortal

Captura del tráiler oficial de Deep Web: Show mortal

Por último, Deep Web: Show mortal (Deep Web: Murdershow) se presenta como una opción escalofriante para los amantes del terror. La trama sigue a un creador de contenido que, en su desesperada búsqueda de respuestas sobre la misteriosa muerte de su hermana, se adentra en la parte oscura de la web. Allí, descubre The Murdershow, un inquietante sitio donde los participantes pueden pujar con millones de dólares para decidir cómo será asesinada la próxima víctima. Dirigido por Dan Zachary (Rampage: Capital Punishment), el audiovisual cuenta con actuaciones de Aiden Howard (Dying for a Family) y Lauren Jackson (Deadly Invitations), ofreciendo una experiencia aterradora que no dejará indiferente a nadie.