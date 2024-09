‘Los que se quedan’, ‘Bad Boys: hasta la muerte’ y más: las recientes películas que llegaron a Max

Captura del tráiler oficial de Bad Boys 4

Los que se quedan

Bad Boys: hasta la muerte

En esa dirección

En los últimos meses, Max ha ampliado su catálogo con una variedad de largometrajes para todos los gustos. Para los aficionados al terror, la plataforma ofrece títulos como Observados (The Watchers - 2024) y Tarot de la muerte (2024), prometiendo mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Además, los amantes de la animación podrán disfrutar de Garfield: La película (The Garfield Movie - 2024) y ¡Patos! (Migration - 2024), entre otros.

En esta oportunidad, exploraremos las recientes incorporaciones a Max. Desde la aclamada película de Alexander Payne hasta la nueva entrega de una popular franquicia de acción, la plataforma continúa enriqueciendo su selección.

Los que se quedan - The Holdovers (Dir. Alexander Payne)

Comenzamos con Los que se quedan (The Holdovers), una película estrenada en 2023 que se ha convertido en una de las más apreciadas y destacadas del año. El filme narra la historia de Hunham, un profesor gruñón que se ve obligado a quedarse en la escuela durante las vacaciones de invierno. Mientras enfrenta sus propios desafíos personales, se conecta inesperadamente con otros personajes que también permanecen en el internado, revelando cómo estas interacciones pueden transformar la soledad en una oportunidad para descubrir nuevas conexiones humanas.

La dirección está a cargo de Alexander Payne, un cineasta conocido por su habilidad para capturar la complejidad humana y el humor sutil en sus obras. Payne, cuyo trabajo incluye aclamados filmes como Entre copas (Sideways - 2004), Pequeña gran vida (Downsizing - 2017), Los descendientes (The Descendants - 2011) y Nebraska (2013), continúa demostrando su maestría en Los que se quedan. En esta película, Payne explora las vidas de personas muy diferentes, pero unidas por el sentimiento de estar rotas y solas.

El elenco incluye a Paul Giamatti (Billions), Dominic Sessa (Tow) y Da’Vine Joy Randolph (La ciudad perdida, Only Murders in the Building), quien recientemente recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación.

Bad Boys: hasta la muerte - Bad Boys: Ride or Die (Dir. Adil El Arbi, Bilall Fallah)

Continuamos con la cuarta entrega de la icónica saga Bad Boys, titulada Bad Boys: hasta la muerte (Bad Boys: Ride or Die), dirigida por Adil El Arbi (Rebel) y Bilall Fallah (Ms. Marvel). Este proyecto se inscribe en el género de las buddy movies, o películas de amigos, que se caracteriza por centrar su narrativa en la relación estrecha entre dos personajes principales. Estos personajes suelen ser opuestos en personalidad pero forman un equipo eficaz. Las buddy movies combinan elementos de acción, comedia y drama, y presentan situaciones extremas que ponen a prueba y fortalecen la amistad entre los protagonistas. La química entre estos personajes y el contraste entre sus características individuales son esenciales para el éxito de este tipo de películas, proporcionan tanto entretenimiento como una exploración profunda de la dinámica de su relación.

En Bad Boys: hasta la muerte, los icónicos policías Mike Lowrey y Marcus Burnett se ven envueltos en una gran polémica cuando descubren que se han convertido en sospechosos de un crimen. Mientras intentan limpiar sus nombres y descubrir la verdad detrás de las acusaciones, deben enfrentar una serie de desafíos que ponen a prueba tanto su habilidad para resolver casos.

Mientras que Bad Boys: hasta la muerte está protagonizada por Will Smith (En busca de la felicidad, Aladdín) y Martin Lawrence (Seguridad nacional) en sus icónicos roles, el elenco se completa con Vanessa Hudgens (High School Musical), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Paola Núñez (Fuga de reinas), Tasha Smith (Perversa adicción) y Eric Dane (Grey’s Anatomy).

En esa dirección - He Went That Way (Dir. Jeffrey Darling)

Captura del tráiler oficial de 'En esa dirección'

En último lugar, tenemos En esa dirección (He Went That Way), un emocionante largometraje de acción dirigido por Jeffrey Darling (Page 73) y estrenado en 2023. La película sigue a Jim Goodwin, un entrenador de animales que viaja con su chimpancé. Durante su viaje, se encuentra con un extraño que se une a ellos, pero pronto descubre que este nuevo compañero es un asesino en serie. Inspirada en eventos reales, la trama explora la escalofriante historia de Larry Lee Ranes, un criminal cuyas acciones impactaron profundamente.

El elenco de la película está encabezado por Jacob Elordi, conocido por su papel en Euphoria y en otros proyectos como Priscilla y la controvertida Saltburn. Junto a él, la película cuenta con la participación de Zachary Quinto (Star Trek, El precio de la codicia) y Patrick J. Adams (Plan B, Suits).