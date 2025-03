‘Avengers: Doomsday’: los directores revelaron cómo Robert Downey Jr. se prepara para ser Doctor Doom

Robert Downey Jr. - Doctor Doom - Avengers: Doomsday - Avengers: Secret Wars - Anthony Russo - Joe Russo

Marvel Studios, la compañía que nos ha brindado éxitos centrados en los icónicos héroes de los cómics, estrenó recientemente dos producciones muy esperadas. En la gran pantalla, el 13 de febrero se lanzó Capitán América: Un Nuevo Mundo (Captain America: Brave New World), que sigue a Sam Wilson en su nuevo rol como Capitán y presenta a Harrison Ford en esta franquicia, interpretando al presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross. En la pantalla chica, el 4 de marzo se estrenó Daredevil: Born Again, que trae de vuelta al icónico Charlie Cox como Matt Murdock, quien debe enfrentarse nuevamente a Wilson Fisk, ahora convertido en una figura política importante. Ahora, la compañía centra sus esfuerzos en dos ambiciosas producciones que marcarán el regreso de Robert Downey Jr., y ya tenemos detalles de cómo el actor se está preparando para volver al Universo Cinematográfico de Marvel.

En julio de 2024, luego de las controversias en torno a Jonathan Majors y su papel como el villano Kang, se confirmó que Robert Downey Jr. regresaría al UCM para Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Sin embargo, el actor que encarnó a Iron Man tomará ahora un giro como villano, interpretando al icónico Doctor Doom. El propio Downey Jr. compartió su entusiasmo en ese momento con una declaración en la que mencionó: “Nueva máscara, misma tarea. Me gusta interpretar personajes complicados”. Además, este no será el único regreso importante, ya que Joe y Anthony Russo (conocidos como los hermanos Russo), quienes previamente trabajaron en exitosos títulos como Capitán América: El Soldado de Invierno (Captain America: The Winter Soldier - 2014), Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, estarán nuevamente a cargo de la dirección de ambos largometrajes.

Durante una entrevista reciente, Joe Russo compartió cómo se está preparando Robert Downey Jr. para interpretar al villano, destacando que el actor está inmerso en un “proceso muy intenso desarrollando el personaje”. Según Russo, “está tan inmerso en él. Está completamente enfocado”. Este nivel de dedicación también fue respaldado por su hermano Anthony Russo, quien agregó: “Así es el tipo de artista que es. Así es el tipo de actor que es”. Además, expresaron que también está trabajando activamente en la creación de la historia de fondo del personaje y en ideas para su vestuario, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo profundo de Doctor Doom, un personaje que Downey Jr. ve como una verdadera oportunidad para explorar un papel complejo y tridimensional.

Anthony Russo y Joe Russo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Es interesante observar cómo Robert Downey Jr. no solo se dedica a construir la esencia de su rol, sino que también está profundamente involucrado en su apariencia y su trasfondo. Este nivel de compromiso con todos los aspectos de su interpretación demuestra su pasión por ofrecer un trabajo detallado y auténtico. A pesar del hermetismo que rodea las tramas y los actores que participarán en estas esperadas producciones, se sabe que la filmación comenzará en los próximos dos meses. Además, ambos largometrajes se filmarán de manera consecutiva, lo que promete un arduo proceso de trabajo para el equipo de Marvel.

Avengers: Doomsday tiene programado su estreno para el 1 de mayo de 2026, seguido de Avengers: Secret Wars el 7 de mayo de 2027.