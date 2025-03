MobLand, la serie protagonizada por Tom Hardy y Pierce Brosnan, presenta su primer adelanto

Después de meses de especulaciones y un gran hermetismo en torno al proyecto, finalmente se reveló el primer adelanto de MobLand, la serie criminal que desembarcará en el streaming a finales de marzo. Creada por el cineasta Guy Ritchie, a quien conocemos por Aladdín (2019), El agente de C.I.P.O.L. (The Man from U.N.C.L.E. - 2015), Sherlock Holmes y El Pacto (The Covenant - 2023), la producción promete una gran dosis de acción, intriga y el inconfundible sello del director, reconocido por su ritmo narrativo vertiginoso, personajes carismáticos y una puesta en escena cargada de tensión.

MobLand, originalmente concebida como un spin-off de la exitosa serie dramática de Showtime Ray Donovan, ha evolucionado para convertirse en una producción independiente que explora el mundo del crimen organizado, centrándose en algunas de las familias más poderosas de Londres. De acuerdo a su sinopsis oficial: “La lucha por el poder está en juego mientras los Harrigans y los Stevensons, dos familias criminales enemigas de Londres, se enfrentan en una batalla de matar o ser matado que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas. En el fuego cruzado está Harry Da Souza, el astuto ‘arreglador’ tan peligroso como atractivo, que sabe muy bien dónde yacen las lealtades cuando las fuerzas opuestas se enfrentan. Mientras un reino se enfrenta contra otro, se cruzarán límites, y la única gracia salvadora será una garantía a vida o muerte: la familia por encima de todo”.

El primer tráiler de MobLand comienza con una frase tajante: “Si traicionas a mi familia, será mejor que reces”, estableciendo el tono de lo que promete ser una historia marcada por lealtades inquebrantables y un mundo donde la traición tiene consecuencias fatales. Este adelanto se enfoca en la centralidad de la familia dentro de las mafias, explorando el poder y las complejas dinámicas de las alianzas. A lo largo del tráiler, se presentan intensas secuencias de acción, combates y una figura sombría que parece ser un sicario, quien, sin duda, jugará un papel clave en esta historia cargada de secretos y peligros.

Captura del tráiler oficial de MobLand

La producción estará protagonizada por tres intérpretes de renombre, como lo son Tom Hardy (Mad Max: Furia en el camino, Venom), Helen Mirren (El buen mentiroso, La reina) y Pierce Brosnan (Mamma mia!, Otro día para morir). Junto a ellos, el reparto se completará con Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (The Alienist) y Paddy Considine (La casa del dragón).

MobLand se estrenará el próximo 30 de marzo en Paramount+.