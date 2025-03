Ballerina, el spin-off de John Wick protagonizado por Ana de Armas, presenta un nuevo adelanto

Ana de Armas se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de los últimos años, participando en grandes títulos que se han convertido en exitosas producciones, como Blade Runner 2049, Entre navajas y secretos (Knives Out - 2019), Sin tiempo para morir (No Time to Die - 2021), Rubia (Blonde - 2022) y El hombre gris (The Gray Man - 2022). En esta ocasión, la actriz se prepara para unirse a una de las franquicias de acción más icónicas del cine contemporáneo: John Wick. Su papel en Ballerina la coloca en el centro de la trama, y recientemente se ha revelado un nuevo adelanto de esta esperada película.

Desde su estreno en 2014, John Wick presentó la historia de un sicario retirado que, tras la muerte de un ser querido, se ve obligado a regresar al mundo criminal en busca de venganza. Lo que comenzó como una película de acción se convirtió en una franquicia aclamada tanto por el público como por la crítica, expandiendo su universo con varias secuelas y hasta una serie, El Continental: Del mundo de John Wick. Ahora, la saga sigue creciendo con Ballerina, un nuevo spin-off que se desarrolla entre los eventos de John Wick 3: Parabellum y John Wick: Capítulo 4.

Ballerina sigue la historia de Eve Macarro (Ana de Armas), una asesina y bailarina con un único objetivo: vengar la muerte de su familia. En el más reciente adelanto, pese a su corta duración, se revelan intensas secuencias de acción, donde la protagonista se somete a un riguroso entrenamiento, empuña un lanzallamas y desata un feroz tiroteo en medio de una fiesta. Además, el avance está cargado de referencias al universo de John Wick, destacando la icónica presencia del Hotel Continental, así como la participación de personajes clave interpretados por Keanu Reeves e Ian McShane.

Captura del tráiler oficial de Ballerina

Ballerina está dirigida por Len Wiseman (Swamp Thing, El vengador del futuro, Inframundo: Evolución), un cineasta con experiencia en la acción y la fantasía oscura. La película cuenta con un elenco destacado que incluye a Norman Reedus (The Walking Dead), Anjelica Huston (La familia Addams), Catalina Sandino Moreno (From, Venganza silenciosa) y Gabriel Byrne (Los sospechosos de siempre). Además, presenta una actuación póstuma de Lance Reddick (Percy Jackson and the Olympians, Fringe), quien retoma su icónico papel en el universo de John Wick.

El estreno de Ballerina está previsto para el 5 de junio de 2025 en Argentina, llevando a los cines una nueva historia ambientada en el violento mundo de asesinos de la saga. Este spin-off promete expandir la mitología de la franquicia con una protagonista implacable y escenas de acción impactantes, manteniendo el sello distintivo que ha convertido a John Wick en un fenómeno global.