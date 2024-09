Con ‘La sustancia’ en los cines, repasamos los roles más memorables de Demi Moore

La sustancia (The Substance) | Dirigida por: Coralie Fargeat | Guión de: Coralie Fargeat

Hoy, 19 de septiembre, los cines reciben La sustancia (The Substance), una de las películas más comentadas del año. Estrenada con gran expectativa tras su paso por el Festival de Cannes, donde ganó el premio al Mejor Guión, la película ha generado mucha anticipación entre los espectadores.

Bajo la dirección de Coralie Fargeat, conocida por Venganza del más allá (Revenge - 2017), La sustancia combina sátira y body horror en una crítica mordaz a la cultura de la belleza tóxica. La trama sigue a Elisabeth Sparkle, una exestrella de fitness que, tras ser despedida, se vuelve adicta a una droga misteriosa que le ofrece la posibilidad de rejuvenecer temporalmente. El reparto, que incluye a Margaret Qualley (Pobres criaturas, Había una vez en Hollywood) y Dennis Quaid (El camino de Hill, El día después de mañana), está encabezado por Demi Moore, una de las figuras más prominentes del cine. Aprovechando el estreno, es el momento ideal para repasar las películas más memorables en la carrera de Moore.

Demi Moore en Ghost, la sombra del amor (Ghost)

En primer lugar, tenemos a Demi Moore en uno de los papeles más emblemáticos de su carrera: Ghost: La sombra del amor (Ghost), una película de 1990 dirigida por Jerry Zucker, conocido por su trabajo en Super secreto (Top Secret! - 1984). Este largometraje destaca por su combinación única de drama, fantasía y romance, ofreciendo una narrativa que explora temas profundos de amor y pérdida.

La sinopsis sigue a Sam Wheat, interpretado por Patrick Swayze (Dirty Dancing, El duro), quien tras ser asesinado, se convierte en un fantasma que busca proteger a su amada, Molly Jensen, interpretada por Demi Moore. A través de un mediador espiritual, Oda Mae Brown, encarnada por Whoopi Goldberg (Cambio de Hábito), Sam intenta comunicarse con Molly para evitar que ella esté en peligro y resolver el misterio de su asesinato. La actuación de Moore es fundamental para el desarrollo emocional de la trama, mostrando una profundidad y vulnerabilidad que refuerzan el impacto romántico del filme.

La película fue aclamada por la crítica y logró ganar dos premios Óscar: Mejor Actriz de Reparto para Goldberg y Mejor Guión Original. Además, fue nominada a otros tres premios: Mejor Película, Mejor Música Original y Mejor Montaje. Ghost no sólo consolidó la carrera de la actriz como una actriz de primera línea, sino que también se convirtió en un clásico del cine romántico, destacándose por su capacidad para emocionar y cautivar a audiencias de todo el mundo.

Demi Moore en La séptima profecía (The Seventh Sign)

Captura del tráiler oficial de La séptima profecía

Seguimos con el protagónico de Demi Moore en La séptima profecía (The Seventh Sign), un thriller sobrenatural lanzado en 1988 bajo la dirección de Carl Schultz (Goodbye Paradise). En esta película, Moore interpreta a Abby Quinn, una joven embarazada que se encuentra en el centro de una serie de eventos apocalípticos. La trama gira en torno a una antigua profecía que predice el fin del mundo, y Abby debe enfrentar una serie de fenómenos inquietantes que parecen confirmar la llegada del apocalipsis.

La historia sigue a la protagonista mientras experimenta sucesos cada vez más perturbadores, revelando que su hijo está vinculado a una profecía bíblica que podría desatar el fin de los tiempos. A medida que la tensión aumenta, Abby se ve envuelta en una lucha moral y espiritual para proteger a su familia y evitar el cumplimiento de la profecía. El elenco que acompaña a Moore incluye a Michael Biehn (Terminator), quien interpreta a su esposo, y Jürgen Prochnow (El Submarino), en el papel del enigmático David Bannon, un personaje cuyo pasado está intrínsecamente ligado a los oscuros eventos que están sucediendo.

Demi Moore en Propuesta indecente (Indecent Proposal - 1993)

Propuesta Indecente

Otra de sus producciones más importantes es Propuesta indecente (Indecent Proposal) de 1993, una película que generó gran controversia en su estreno. En este drama, Demi Moore interpreta a una esposa que enfrenta un dilema moral profundo cuando un millonario le ofrece una suma millonaria a cambio de pasar una noche con ella. La trama explora temas complejos como la moralidad, la tentación, así como los límites del amor y el compromiso, desafiando las nociones tradicionales sobre el valor personal y las relaciones.

La película, dirigida por Adrian Lyne, conocido por Atracción fatal (Fatal Attraction - 1987) y Nueve semanas y media (9 ½ Weeks - 1986), cuenta con un elenco estelar que incluye a Woody Harrelson (True Detective, Tierra de zombies), Robert Redford (The Way We Were, Butch Cassidy), Seymour Cassel (Así habla el amor, Faces), Oliver Platt (El Oso), Billy Bob Thornton (Fargo, Armageddon) y Rip Taylor (El mundo según Wayne 2).

Demi Moore en G.I. Jane

"Hasta el límite" - "G.I. Jane" - Demi Moore (Buena Vista Pictures)

Por último, tenemos a Demi Moore en G.I. Jane (1997), una película que marcó un hito en su carrera por su audaz y desafiante papel. En esta producción, Moore interpreta a la teniente Jordan O’Neil, una mujer que se convierte en la primera mujer en ingresar en un riguroso programa de entrenamiento de los Navy SEALs. La trama sigue su lucha por superar los desafíos físicos y mentales del entrenamiento militar, enfrentándose tanto a sus compañeros de equipo como a los prejuicios que cuestionan su capacidad para servir en una unidad de élite.

Dirigida por Ridley Scott, conocido por clásicos como Blade Runner, Alien y Gladiador, G.I. Jane presenta un elenco que incluye a Viggo Mortensen (El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, Capitán Fantástico), Anne Bancroft (Ana de los milagros), Scott Wilson (The Walking Dead) y Jason Beghe (Atracción diabólica). La actuación de Moore es destacable por su fuerza y determinación, reflejando la intensidad y la resistencia necesarias para el papel.