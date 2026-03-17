Noomi Rapace y Sean Harris se suman al elenco de la serie de ‘Assassin’s Creed’

(foto: IMDb)

Netflix ha anunciado la incorporación de Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris y Corrado Invernizzi como nuevos integrantes del elenco de su próxima adaptación de Assassin’s Creed. La serie, en desarrollo desde 2020, es uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma y busca explorar nuevas perspectivas dentro de la franquicia, basándose en el concepto central del videojuego pero apartándose de las tramas ya conocidas. Estas incorporaciones refuerzan la apuesta de Netflix por contar con un reparto internacional de renombre para esta producción.

Nuevos miembros del reparto y su experiencia en franquicias reconocidas

La reciente confirmación de Noomi Rapace resulta especialmente relevante por la trayectoria de la actriz sueca, conocida por interpretar a Lisbeth Salander en la saga cinematográfica The Girl With The Dragon Tattoo, así como por su participación en Prometheus y Jack Ryan. A ella se suma Sean Harris, ampliamente reconocido por su papel de Solomon Lane en la serie de películas Mission: Impossible y por su trabajo en The Stranger. Ramzy Bedia, actor francés vinculado a producciones como Of Money and Blood y Haunted Minds, aporta una dimensión europea adicional al elenco. Por último, Corrado Invernizzi, con créditos recientes en Indiana Jones and the Dial of Destiny y Ford v Ferrari, completa este grupo de actores en roles recurrentes.

Anteriormente, el elenco había sumado al joven actor británico Toby Wallace, conocido por Eden, quien desempeñará un papel coprotagónico. A él se suman Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus y Tanzyn Crawford. No obstante, aún no se han revelado detalles sobre los personajes que interpretarán los nuevos fichajes, lo que genera especulación entre los seguidores de la saga.

Enfoque original en la adaptación de la franquicia

La sinopsis oficial de la serie indica que se tratará de un thriller centrado en la guerra secreta entre dos facciones: una que busca manipular el destino de la humanidad y otra que defiende el libre albedrío, en sintonía con el tema principal de la franquicia de videojuegos. Sin embargo, varios reportes apuntan a que la producción presentará personajes diferentes a los del videojuego y explorará periodos históricos que hasta ahora no han sido abordados en los títulos de Ubisoft.

Entre los elementos que generan interés destaca la posible inclusión de figuras de la Antigua Roma, como el emperador Nerón y Séneca el Joven, lo que marcaría una diferencia con respecto a los catorce juegos principales lanzados hasta la fecha. Este enfoque está dirigido tanto a quienes buscan historias nuevas dentro del universo original como a un público atraído por el drama histórico y la ciencia ficción.

Equipo creativo y rodaje en Italia

La adaptación está a cargo de Roberto Patino, conocido por su trabajo en series como DMZ, Westworld y Sons of Anarchy, junto con David Wiener, guionista de producciones como Halo y Homecoming. Ambos ejercen como creadores, showrunners y productores ejecutivos. En el equipo de producción participan figuras de Ubisoft Film & Television, como Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill y Genevieve Jones, además de Matt O’Toole.

El rodaje está programado para realizarse en Italia, lo que sugiere una ambientación con un destacado componente histórico y visual, alineado con la tradición de la franquicia de recrear distintas épocas y ciudades del pasado con gran detalle. El carácter internacional tanto del elenco como del equipo de producción apunta a un proyecto ambicioso, con aspiraciones de lograr un impacto global combinando acción, historia y conspiraciones secretas.

Assassin’s Creed Mirage, de Ubisoft.

Expectativas en torno a una de las franquicias más exitosas del sector

Desde su lanzamiento en 2007, Assassin’s Creed se ha convertido en una de las franquicias más reconocidas, con más de 230 millones de copias vendidas a nivel mundial y una comunidad de seguidores que trasciende el ámbito de los videojuegos. La narrativa principal, basada en el conflicto entre los Assassins y los Templarios, dos órdenes secretas que utilizan tecnología avanzada para acceder a los recuerdos genéticos de sus antepasados y buscar artefactos conocidos como Piezas del Edén, ha dado pie a múltiples interpretaciones y escenarios históricos.

No obstante, las adaptaciones previas al cine y la televisión basadas en videojuegos han recibido opiniones diversas, lo que aumenta las expectativas y la presión sobre el equipo de esta serie. El público espera más detalles sobre los personajes principales, las dinámicas entre las facciones enfrentadas y el modo en que la producción reinterpretará conceptos fundamentales del juego. La decisión de contar con actores experimentados en grandes franquicias internacionales sugiere que Netflix apuesta por un enfoque de calidad y proyección global, para atraer tanto a los seguidores de la saga como a quienes no han jugado nunca a Assassin’s Creed.