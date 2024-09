The International 2024: lo que tenés que saber del torneo más grande de Dota 2

The International 2024 | Fotos exclusivas del evento que se encuentra cubriendo Tomás Pergolini

Ya comenzó la fase final del gran torneo The International 2024, el campeonato más prestigioso dentro del universo de Dota 2, el popular juego desarrollado por Valve. Como siempre que llega esta época del año, incluso aquellos jugadores que ya no están activos en la escena de todas formas quieren saber qué es lo que sucede en el famoso MOBA. Para aquellos que busquen entender este fenómeno, dejamos a continuación algunos datos claves que le dan contexto a este torneo tan importante.

En primer lugar, esta edición de The International es la número 13, lo que indica el compromiso tanto de la comunidad como de Valve con el juego. Para esta ocasión, el torneo se lleva a cabo en la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca. Específicamente, The International 2024 se celebrará en el imponente estadio Royal Arena, donde también se han dado torneos de Counter-Strike. Para ayudar en la producción de un evento tan masivo, Valve recurrió a la compañía rumana PGL Esports, que ya ha trabajado anteriormente con el estudio e incluso se convirtió en el primer organizador en transmitir un torneo de Dota 2 en 4K.

En cuanto a los participantes de este año, varios de los equipos más conocidos en el ambiente dirán presente en esta edición. Seis de ellos recibieron invitación directa para el torneo: Xtreme Gaming, Team Falcons, Team Liquid, Gaimin Gladiators, BetBoom Team, y Team Spirit, que además son bicampeones de The International y se coronaron ganadores de la edición del año pasado. El resto de los equipos tuvieron que ganarse su participación mediante clasificatorias regionales que se dieron a lo largo de todo el año, y los elegidos fueron: Cloud9, Tundra Esports, 1w Team, Team Zero, G2 x iG, Talon Esports, Aurora, nouns, HEROIC y beastcoast, siendo estos dos últimos los representantes de América Latina. De todos estos equipos solamente quedarán ocho que se terminarán enfrentando en el Royal Arena.

The International 2024 | Fotos exclusivas del evento que se encuentra cubriendo Tomás Pergolini

Por supuesto que todo buen torneo necesita premios importantes, y The International siempre fue una de las competiciones con los pozos más llamativos del mundo de esports. Sin embargo, el pozo de este año es de aproximadamente $2,5 millones de dólares, lo que representa uno de los más bajos en la historia competitiva de Dota 2. Esto podría explicarle por algunos cambios en los últimos años con respecto a cómo Valve encara Dota 2 en general, y demuestra una caída constante en cuanto a los pozos de premios. Generalmente, el dinero que termina conformando estas recompensas se recaudaba mediante diferentes Battle Pass por temporada que llegaban al juego a la par que se celebraba la competencia. En las primeras ediciones, dichos Battle Pass contaban con grandes recompensas que no requerían demasiado para poder conseguirlas, y por ende era mucho más alto el número de usuarios que decidía comprarlo. Esto en su momento llegó a hacer que el pozo de premios llegue hasta los $40 millones de dólares como récord.

Todo esto responde preguntas que algunos suelen hacerse todos los años: ¿Por qué The International siempre convoca tanta gente de cada rincón del mundo? ¿Por qué este torneo de Dota 2 logra cautivar un público tan masivo en sus transmisiones ya sea en Twitch o Youtube? Simplemente porque The International no es solamente los premios millonarios en dólares, los equipos de alto nivel o los increíbles estadios donde se celebra. The International es la gloria, es el respeto y es el reconocimiento de toda una comunidad. Eso es lo que hace que este torneo de un MOBA como The International siga siendo uno de los eventos de esports más importantes en todo el mundo.