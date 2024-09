De ‘Six Feet Under’ a ‘Big Little Lies’: un vistazo a las series dramáticas disponibles en Max

(HBO)

No es un secreto que Max se ha consolidado como una de las plataformas líderes en la actualidad. Entre sus destacados, la oferta incluye tanto series recientes como Máxima hasta clásicos imperdibles como Los Soprano y Juego de Tronos (Game of Thrones). Además, su catálogo abarca grandes franquicias cinematográficas, incluyendo la saga de Harry Potter, la colección de El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings) y la icónica Mad Max.

En esta ocasión, te presentamos tres series dramáticas ideales para iniciar una nueva maratón. Nos enfocaremos en producciones que cuentan con el talento de grandes estrellas juveniles, un clásico de la televisión que ha marcado época y una serie cargada de misterios que ha ganado reconocimiento en los últimos años. Prepárate para sumergirte en historias envolventes y emocionantes que te mantendrán entretenido durante horas.

Six Feet Under (Creado por Alan Ball)

"Six Feet Under". (HBO)

Comenzamos esta selección con Six Feet Under, una serie que para muchos figura entre las mejores de la historia. Estrenada el 3 de junio de 2001 y transmitida hasta el 21 de agosto de 2005, la serie consta de cinco temporadas emitidas por HBO. Creada por Alan Ball, conocido por su trabajo en True Blood y Uncle Frank, el proyecto ofrece una exploración profunda de la vida y la muerte a través de la perspectiva de una familia que dirige una funeraria.

La trama sigue a los Fisher, quienes lidian con los desafíos personales y profesionales tras la muerte del patriarca, Nathaniel Fisher Sr. Cada episodio presenta una mezcla de drama y reflexión filosófica, mientras los miembros de la familia enfrentan sus propios conflictos internos y las realidades de su negocio funerario. La serie destaca por su habilidad para tratar temas oscuros y complejos con sensibilidad y agudeza.

El elenco de Six Feet Under está encabezado por Peter Krause (Línea de emergencia: 9-1-1), Michael C. Hall (Dexter), Frances Conroy (American Horror Story), Lauren Ambrose (Servant), Freddy Rodríguez (Bull) y Mathew St. Patrick (Amenaza Extraterrestre). Cada actor aporta una profundidad única a sus personajes, creando una narrativa rica en matices emocionales. La serie ha sido aclamada por su guión innovador, su capacidad para abordar temas existenciales y la calidad de sus interpretaciones, consolidándose como una obra maestra en el ámbito de la televisión.

Big Little Lies (Creado por David E. Kelley)

"Big Little Lies" ganó diversos reconocimientos, incluidos un Emmy y un Globo de Oro para Nicole Kidman. (Créditos: HBO Max)

Continuamos con otra serie dramática destacada: Big Little Lies. Estrenada el 19 de febrero de 2017, esta serie ha captado la atención de la audiencia con sus 13 episodios distribuidos en dos temporadas. Creada por David E. Kelley, conocido por su trabajo en Presunto inocente (Presumed Innocent) y otras exitosas producciones, Big Little Lies se adentra en las vidas de un grupo de mujeres de Monterrey, California, explorando temas de violencia y relaciones interpersonales a través de una trama envolvente. La serie combina elementos de misterio con una profunda introspección emocional, revelando gradualmente los oscuros secretos que yacen bajo la superficie de la vida suburbana.

El elenco es notable por sus actuaciones estelares, que incluyen a Reese Witherspoon (The Morning Show, Legalmente rubia), Nicole Kidman (Ojos bien cerrados, Los otros), Shailene Woodley (Bajo la misma estrella), Alexander Skarsgård (Succession), Laura Dern (Jurassic Park), Adam Scott (Severance) y Zoë Kravitz (Parpadea dos veces), entre otros. La serie ha sido elogiada por su capacidad para tratar temas complejos con sensibilidad, así como por su calidad de producción y guión. Big Little Lies se ha establecido como una serie memorable en el panorama televisivo contemporáneo, destacándose por su enfoque dramático y su atractivo elenco.

Euphoria (Creado por Sam Levinson)

Euphoria (HBO Max)

Euphoria, creada por Sam Levinson (The Idol), debutó en 2019 y rápidamente se estableció como una serie de gran impacto. A pesar de haberse promocionado inicialmente como un drama juvenil, Euphoria profundiza en temas mucho más complejos y oscuros, incluyendo adicciones, salud mental y relaciones amorosas. La serie se distingue por su enfoque crudo, abordando las luchas internas y los conflictos que enfrentan los jóvenes en la actualidad. Con dos temporadas y dos episodios especiales hasta la fecha, Euphoria ha sido aclamada por su capacidad para reflejar la realidad contemporánea con una narrativa audaz y visualmente impactante.

El proyecto ha sido un semillero para jóvenes talentos, muchos de los cuales han seguido destacándose en otros proyectos. Entre los actores que han brillado gracias a este título se encuentran Zendaya (Duna), cuyo papel protagónico ha sido ampliamente elogiado, y otros miembros del elenco como Hunter Schafer (Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes), Jacob Elordi (Saltburn) y Sydney Sweeney (Con todos menos contigo), que han logrado reconocimiento en la industria. A pesar de que la tercera temporada está programada para comenzar su producción en 2025, Euphoria continúa siendo una referencia relevante en la televisión actual.

Euphoria no solo ha capturado la atención del público por su tratamiento innovador de problemas sociales, sino que también ha abierto puertas para nuevas voces en el entretenimiento, consolidándose como un fenómeno cultural que sigue influenciando la industria.