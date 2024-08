Terminator Zero: Netflix revela los primeros 6 minutos de la nueva serie animada

Bienvenidos al Japón de 2022, donde la guerra entre el hombre y las máquinas está a punto de cambiar. Este clip representa el Cold Open de TERMINATOR ZERO - se estrena el 29 de agosto (Día del Juicio Final), sólo en Netflix.

Terminator se ha convertido en una de las franquicias de acción y ciencia ficción más populares de los últimos años. Desde el debut de su primera película en 1984, su universo fue explorado a través de varias secuelas cinematográficas, videojuegos, cómics y novelas. Ahora, Netflix la llevará nuevamente a las pantallas chicas con Terminator Zero, la primera serie animada centrada en nuevos personajes y que llegará a la plataforma a fin de mes.

Mientras nos acercamos a este lanzamiento, el servicio de streaming reveló un adelanto de seis minutos del primer episodio. Este nos sitúa en el Japón de 2022 y sigue los pasos de Eiko, un soldado de la resistencia que se enfrenta a una terrorífica versión de Terminator. El clip luego salta a 1997, un año clave para la historia, ya que Eiko será enviada a esta línea temporal con el fin de proteger a un científico, frustrar un ataque enemigo y cambiar el curso del futuro.

Terminator Zero es obra del estudio de animación japonés Production IG, responsables de títulos como Ghost in the Shell, Attack on Titan y Psycho-Pass. Mattson Tomlin de Project Power estuvo detrás del libreto y funcionó como showrunner del proyecto, mientras que Masashi Kudō de Bleach se encargó de la dirección.

Terminator Zero. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2024

Tomlin recientemente mencionó en una entrevista: “Me di cuenta de que los primeros minutos de la serie tienen que declarar lo que es. La forma de hacerlo era tener una secuencia sin diálogos, que realmente plantara una bandera para que todo el mundo supiera que esto va a ser violento, va a ser oscuro, va a estar impulsado por la acción, va a ser horrible y va a ser impactante”. El showrunner también aseguró que Terminator Zero tendrá el mismo tipo de clima de terror y ciencia ficción que la película original de James Cameron, con algunos elementos de villanos como Jason Voorhees o Michael Myers para la construcción de sus cyborgs.

En su idioma original, Terminator Zero cuenta un reparto estelar que incluye las voces de Sonoya Mizuno, conocida por interpretar a Mysaria en House of the Dragon, Timothy Olyphant de The Mandalorian y Rosario Dawson de Ahsoka.

El anime de Terminator contará con una primera temporada de ocho episodios y tiene previsto estrenarse mundialmente a través de Netflix el próximo 29 de agosto, una fecha que en este universo ficticio es conocida como el Día del Juicio Final.