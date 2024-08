Terminator Zero: el esperado anime de Netflix presenta un explosivo tráiler extendido de cara su estreno

Skydance, Production I.G, Masashi Kudō y Mattson Tomlin se unen en la producción de la nueva serie de anime «Terminator Zero». El destino no existe porque «Terminator Zero» se estrena el 29 de agosto (el día del juicio final), solo en Netflix.

El Día del Juicio Final está cada vez más cerca y Netflix nos lo recuerda con un explosivo adelanto de Terminator Zero, la primera serie en clave de anime ambientada en el universo de ciencia ficción creado por James Cameron. Cabe recordar que este esperado proyecto se anunció hace más de tres años bajo el nombre Terminator: The Anime Series y finalmente aterrizará en la plataforma de streaming a finales de este mes.

El tráiler nos presenta una nueva historia en el universo Terminator que, aunque será canónica de la franquicia, se enfocará en un grupo nuevo de personajes. Terminator Zero sigue la historia de Eiko, un soldado del futuro que viaja a 1997 cambiar el destino de la humanidad. Su misión será proteger a un científico que trabaja para lanzar un nuevo sistema de inteligencia artificial diseñado para competir con Skynet. Pero mientras este navega a través de las complejidades morales de su creación, también será perseguido por un implacable asesino del futuro que altera para siempre el destino de sus tres hijos.

Según Mattson Tomlin (Project Power, 2020), creador de esta nueva serie de Netflix, Terminator Zero tendrá el mismo tipo de clima de terror y ciencia ficción que la película original de Cameron. “Hay una versión completamente válida de la franquicia Terminator en la que este es sinónimo de Jason y Freddy, donde es un implacable asesino en serie. Hay un poco de Viernes 13 aquí. Hay un poco de Michael Myers”, reconoció.

Terminator Zero | Cortesía de Netflix

El nuevo avance adelanta que Terminator Zero es una apuesta a lo grande que podría saldar una deuda pendiente con los aficionados a la popular saga. Además de contar con un talentoso reparto de voz que, en su idioma original, incluye a figuras como Sonoya Mizuno (House of the Dragon), Timothy Olyphant (The Mandalorian) y Rosario Dawson (Ahsoka), la animación estuvo a cargo del estudio japonés Production IG, responsable de Ghost in the Shell.

Lo nuevo de Terminator tiene previsto estrenarse mundialmente a través de Netflix el próximo 29 de agosto, una fecha que en este universo ficticio es conocida como el Día del Juicio Final.