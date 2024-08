‘Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged’ confirma su fecha de lanzamiento para el próximo 19 de septiembre

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged llegará a PS5 el 19 de septiembre.

La icónica aventura gráfica de los años 90, el primer Broken Sword, se prepara para cautivar a una nueva generación. Revolution Software ha anunciado que el esperado remaster Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged llegará a PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 19 de septiembre.

Esta nueva versión no es simplemente un lavado de cara, sino una completa reimaginación gráfica del clásico. Cada fondo ha sido meticulosamente repintado a partir de los bocetos originales, ofreciendo una resolución 4K que revela detalles nunca antes vistos. Los personajes, por su parte, han sido reanimados fotograma por fotograma, dotándolos de una fluidez y expresividad que la baja resolución de los 90 no alcanzaba a mostrarnos correctamente.

La interfaz de usuario, aunque fiel al espíritu original, ha sido modernizada para ofrecer una experiencia más intuitiva y accesible a los jugadores actuales. Aquellos que prefieran la estética clásica podrán disfrutar del juego con el estilo original, brindando así una experiencia personalizada para todos los gustos.

“Queríamos que los nuevos jugadores pudieran disfrutar de Broken Sword de la misma manera que lo hicimos nosotros en su momento, pero sin sacrificar la esencia de lo que hizo grande a este juego”, afirma Charles Cecil, creador de la saga. “Por eso hemos trabajado arduamente para crear un remaster que sea fiel al original, pero al mismo tiempo se sienta fresco y actual”.

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged llegará el próximo 19 de septiembre y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam.