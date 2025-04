Estragos: Tom Hardy lidera el nuevo adelanto de su próximo largometraje de acción

Estragos, la nueva película protagonizada por Tom Hardy, presenta un adelanto.

En los próximos meses, llegarán a la pantalla grandes producciones de acción que prometen cautivar a los espectadores. Entre los títulos, podemos mencionar Tunderbolts*, El Amateur: Operación Venganza (The Amateur), El contador 2 (The Accountant), Fight or Flight, In the Lost Lands, Misión imposible: Sentencia final (Mission: Impossible — The Final Reckoning) y Bailarina (Ballerina), entre muchas otras. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a centrar en Estragos (Havoc), ya que recientemente lanzaron un nuevo y brutal adelanto.

La trama de Estragos gira en torno a Walker, un detective tenaz que se sumerge sin titubeos en los rincones más oscuros del crimen organizado. Esta vez, su misión es rescatar al hijo de un influyente político, pero lo que parece una operación directa se complica rápidamente. Según detalla la sinopsis oficial: “Después de un trato de drogas que salió mal, Walker se encuentra enfrentado con varias facciones en su contra: un sindicato del crimen vengativo, un político corrupto y sus propios compañeros policías. Al intentar rescatar al hijo distanciado del político, cuya implicación en el trato de drogas comienza a desentrañar una profunda red de corrupción y conspiración, se ve obligado a confrontar los demonios de su pasado”.

La historia se perfila como una intensa inmersión en la delgada línea que separa la justicia de la venganza, una temática que cobra fuerza en el más reciente adelanto. Aunque el tráiler revela algunos elementos clave del argumento, su enfoque principal está en la acción pura y contundente. La propuesta visual presentada por Netflix deja en claro que la violencia será un componente central, con escenas cargadas de peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones a alta velocidad, enfrentamientos masivos y una gran cantidad de sangre que refuerza el tono salvaje de la película.

Captura del tráiler oficial de Estragos

La cinta estará protagonizada por Tom Hardy, a quien conocemos por producciones como Mad Max: Furia en la carretera (Mad Max: Fury Road - 2015), la trilogía de Venom y Revenant: El renacido (2015). Junto a él lo acompañarán Timothy Olyphant (Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles), Forest Whitaker (El mayordomo de la Casa Blanca), Justin Cornwell (The Umbrella Academy), Jessie Mei Li (Sombra y hueso), Quelin Sepulveda (Good Omens), Sunny Pang (The Night Comes for Us) y Luis Guzmán (Merlina).

Estragos contará con la dirección de Gareth Evans (La redada, Apóstol) y se lanzará en Netflix el próximo 25 de abril.