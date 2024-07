De ‘Yellowjackets’ a ‘El acuerdo’: repasamos las series de suspenso disponibles en Paramount+

(Paramount+)

En Paramount+, los suscriptores pueden disfrutar de una amplia gama de proyectos, que incluyen el vasto universo de Yellowstone, la aclamada serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), y una colección dedicada a Dexter. En el ámbito de los largometrajes, la plataforma ofrece comedias como Chicas Pesadas (Mean Girls - 2004), títulos de la saga Misión Imposible y la icónica franquicia de Indiana Jones, entre otros destacados títulos.

Sin embargo, en esta ocasión, exploramos tres series de suspenso disponibles en Paramount+ que son perfectas para los aficionados a los thrillers y las tramas intrigantes.

La mujer en la pared - The Woman in the Wall (Creado por Joe Murtagh)

Captura del tráiler oficial de La mujer en la pared

En primer lugar, tenemos un proyecto audiovisual que se estrenó a principios de 2024: La mujer en la pared (The Woman in the Wall). Este emocionante thriller sigue la historia de Lorna Brady, una mujer que un día se despierta para encontrar un cadáver en su casa sin recordar cómo llegó allí. Asustada, Lorna se embarca en una búsqueda desesperada de respuestas, sumergiéndose en un laberinto de secretos oscuros y verdades enterradas que remiten a su turbulento pasado.

A lo largo de esta investigación, nuestra protagonista se enfrenta también a la opresiva influencia de la Iglesia católica en su vida, lo que añade una capa adicional de tensión y misterio a la narrativa. La serie explora temas profundos como la redención, la culpa y la lucha por la verdad, ofreciendo una experiencia envolvente y emocionalmente intensa para los espectadores.

El proyecto, que cuenta con seis episodios, fue creado por Joe Murtagh, conocido por sus trabajos en American Animals y Calm with Horses. La dirección estuvo a cargo de Harry Wootliff (His Dark Materials) y Rachna Suri (Niños del hombre). Con respecto al elenco, La mujer en la pared cuenta con las actuaciones de Ruth Wilson (The Affair, Mrs. Wilson, Luther), Daryl McCormack (Buena Suerte Leo Grande, Tornados, Peaky Blinders), Hilda Fay (Vuela como una mariposa) y Abby Fitz (Escalera al infierno, Faithless), entre otros.

El acuerdo - Bargain (Dir. Jeon Woo-sung)

Captura del tráiler oficial de 'El acuerdo'

Seguimos con El acuerdo (Bargain), dirigida por Jeon Woo-sung (A tale of Wasp), una miniserie surcoreana de seis episodios disponible en Paramount+. La trama se centra en un grupo de hombres que son invitados a un remoto hotel bajo la falsa promesa de encuentros sexuales. Sin embargo, pronto descubren que han caído en una trampa siniestra, donde son secuestrados por una red de traficantes de órganos que subasta sus cuerpos.

Lo que parecía ser una apuesta común y corriente para este grupo de criminales, un terremoto sorpresivo destruye por completo el edificio en donde se realizaban los intercambios. A raíz de esto, tanto las víctimas como los criminales deben encontrar una manera de escapar en medio de los escombros y el caos.

Esta miniserie fue presentada en la selección del Festival Internacional de Cine de Toronto 2023. La trama cuenta con las participaciones de Jeon Jong-seo, conocida por sus papeles en Bailarina, La casa de papel: Corea, El teléfono y la aclamada Burning. Junto a ella, el elenco se completa con Jin Seon-kyu, famoso por sus papeles en Extreme Job y Fuera de la ley.

Yellowjackets (Creado por Ashley Lyle, Bart Nickerson)

Yellowjackets Temporada 2 - Tráiler oficial - Paramount Plus

Desde su lanzamiento en 2021, Yellowjackets, creada por Ashley Lyle (Narcos) y Bart Nickerson (Dispatches from Elsewhere), ha capturado la atención por su narrativa compleja y sus misterios. La serie se desarrolla en dos líneas temporales entrelazadas: el pasado, que muestra a un grupo de adolescentes enfrentando un devastador accidente aéreo en un entorno remoto, y el presente, donde los sobrevivientes lidian con las secuelas de aquel traumático evento. El enfoque en la supervivencia en un ambiente hostil y las profundas implicaciones psicológicas de la experiencia han sido elementos clave en su atractivo.

La serie ha sido comparada frecuentemente con Lost, tanto por su estructura de misterio como por su habilidad para mantener a los espectadores intrigados. Con dos temporadas ya emitidas y la tercera en proceso de producción, Yellowjackets ha demostrado ser una adición significativa al género de suspenso y drama. Su habilidad para combinar elementos de thriller con un análisis profundo de los personajes ha mantenido a la audiencia ansiosa por descubrir más sobre los secretos que rodean a los protagonistas.

En cuanto al elenco, Yellowjackets destaca por la diversidad de talentos que aporta a sus dos líneas temporales. Los actores jóvenes incluyen a Ella Purnell (Arcane, Fallout), Jasmin Savoy Brown (Scream 6), Sophie Nélisse (La ladrona de libros), Sophie Thatcher (Boogeyman: Tu miedo es real) y Courtney Eaton (Mad Max: furia en el camino).

El elenco adulto, que representa a los personajes en la actualidad, cuenta con nombres prominentes cómo Melanie Lynskey (The Last of Us), Tawny Cypress (The Blacklist: Redemption), Elijah Wood (El señor de los anillos), Juliette Lewis (Cabo de miedo), Christina Ricci (Merlina, La familia Addams), Lauren Ambrose (Six Feet Under) y Simone Kessell (Pandilleros fuera de la ley).