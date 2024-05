Yellowjackets: la tercera temporada de la serie protagonizada por Christina Ricci comienza su rodaje

Yellowjackets Temporada 2 - Tráiler oficial - Paramount+

La exitosa serie dramática y de suspenso Yellowjackets, creada por Ashley Lyle (Narcos: México) y Bart Nickerson (Dispatches from Elsewhere), ha dado inicio oficialmente al rodaje de su muy esperada tercera temporada. Con Showtime como la productora detrás del proyecto, el anuncio se hizo público bajo el enigmático eslogan: “Sabemos que te mueres de hambre”.

Comparada frecuentemente con éxitos televisivos como Lost y con alusiones a Twin Peaks, la trama sigue la odisea de un grupo de adolescentes que, mientras viajaban hacia una competencia de fútbol, se ven involucradas en un accidente aéreo y quedan atrapados en un oscuro bosque. La serie explora su lucha por la supervivencia mientras aguardan el rescate. Lo distintivo de esta producción radica en su estructura narrativa dual, alternando entre el tiempo presente de las jóvenes en el bosque y un salto temporal de 25 años después del siniestro accidente, revelando los traumas que las acechan desde el pasado.

La segunda temporada de la serie, que marcó la llegada de Elijah Wood (El señor de los anillos) al elenco, hizo su debut el 26 de marzo de 2023. Desde entonces, los espectadores aguardan con expectativas para descubrir cómo se desarrollará esta intrigante trama. Sin embargo, la preproducción de la tercera temporada se vio interrumpida abruptamente debido al estallido de la huelga de escritores y guionistas que sacudió a la industria cinematográfica y televisiva en los primeros meses de 2023. Como resultado de este contratiempo, la emisión de la serie se ha pospuesto hasta el primer trimestre de 2025.

Yellowjackets - Temporada 2 (Paramount+)

A lo largo de las dos temporadas, la serie ha contado con un elenco joven encabezado por Ella Purnell (Fallout), Sophie Nélisse (La ladrona de libros), Jasmin Savoy Brown (Scream 6), Sophie Thatcher (Boogeyman: Tu miedo es real), Samantha Hanratty (Shameless), Liv Hewson (Santa Clarita Diet) y Courtney Eaton (Mad Max: furia en el camino).

Por otro lado, la versión adulta de los personajes ha sido interpretada por reconocidas figuras como Melanie Lynskey (The Last of Us), Tawny Cypress (The Blacklist: Redemption), Juliette Lewis (Cabo de miedo), Christina Ricci (La familia Addams), Lauren Ambrose (Six Feet Under) y Simone Kessell (Pandilleros fuera de la ley), quienes han aportado profundidad a la narrativa de Yellowjackets.

Aunque la serie de Showtime lanzará nuevos episodios en 2025, actualmente está disponible en Latinoamérica a través de Paramount+. Esta plataforma ofrece las dos temporadas completas, mientras que Netflix solo cuenta con la primera entrega disponible.