Entrevistamos a Alison Brie, actriz de la serie Apples Never Fall

Apples Never Fall | Alison Brie

Apples Never Fall se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney. Los ex entrenadores de tenis Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening) han vendido su exitosa academia y están listos para comenzar el momento de su retiro, manteniendo el foco en la familia por sobre todas las cosas. Ahí es donde entran sus cuatro hijos adultos (Jake Lacy, Alison Brie, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles), pero todo da un giro sorpresivo cuando Joy desaparece repentinamente, y sus hijos se ven obligados sacar a la luz todos los secretos más oscuros de su familia.

La serie está creada por Melanie Marnich (A Murder at the End of the World, The OA), basada en la novela de Liane Moriarty (Big Little Lies, Nine Perfect Strangers), y se estrenó en Latinoamérica este 16 de julio por Universal+. En esta oportunidad, pudimos conversar con la actriz Alison Brie, quien también fue parte de otros éxitos como Glow, Community o Mad Men, y nos cuenta cómo fue darle vida a este nuevo personaje, su relación con los deportes y mucho más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción debajo.

Alison Brie: —Hola, ¿cómo estás?

—Muy bien. Muy bien. Gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros, Alison. Así que, en primer lugar, me encanta que Amy guíe con sus sentimientos, con sus emociones. ¿Cómo encaraste su personaje?

Alison Brie: —Gracias por decir eso. Me encanta eso de ella, creo que es una gran parte de lo que me hizo querer interpretar al personaje. Sabes, creo que estaba constantemente tratando de entenderla. ¿Qué la hace ser así? ¿Por qué es tan abierta emocionalmente? ¿Y cómo podría aprovecharlo yo mismo? Sinceramente, fue mucho tiempo. Pasé mucho tiempo sola, escuchando música, sumergiéndome en mis propias emociones y en cierta forma visualizando el trasfondo de Amy y su historia, si eso tiene sentido. Algo así como tratar de ver el mundo a través de sus ojos.

Fue fácil hacerlo porque filmamos la serie en Australia. Yo estaba tan lejos de casa, en esta tierra extranjera donde nadie me conocía. Y realmente podía… Tuve mucho tiempo para mí misma, para pensar en esta persona y vivir mi día a día pensando en ella y en cómo lleva su vida. Así que había realmente mucho del clásico… Suena muy de actor, pero realmente había mucho del encarnarla y canalizar sus emociones siempre que podía. Y una vez que tenía esas capas, entonces se hizo fácil. Encontré este tipo de esencia para su maquillaje. Algunas de las pistas estaban en el guión, algunas estaban en el libro. Investigué mucho en el libro solamente por información sobre Amy y por qué ella es como es.

—Y me gusta mucho su conexión con su madre, especialmente porque… Ya sabes, con Annette, porque ella la entiende, de alguna manera. Así que yo quería saber cómo actuaste con ella para crear esa conexión especial, el vínculo especial que tienen.

Alison Brie: —Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la madre de Amy, Joy, es la única persona en la familia que la entiende y actúa como su protectora. Mucho del trabajo que hicimos realmente era menos sobre hacer las escenas o ensayarlas, y más sobre hablar de los personajes, hablar de su historia familiar y cómo se relacionaban con su padre, y cómo su comportamiento los afectó a todos. Pero Annette y yo sí conseguimos hacer este ensayo genial donde actuamos una escena que no está en la serie.

Interpretamos esta escena donde Amy llama a su madre desde el hospital que tendría lugar justo antes de una escena de la serie. Y fue un gran ejercicio, porque creo que nos ayudó a las dos a internalizar cómo se relacionaban como madre e hija, e incluso en un nivel tácito, cómo estaban conectadas emocionalmente. Quiero decir, Annette es una actriz increíble, así que puede hacer cualquier cosa. Ya sabes, no es que hayamos tenido que trabajar duro para conseguir esa dinámica, pero está tan presente y justo ahí. Y fue realmente extraordinario trabajar con ella en esto.

—También me gusta mucho que sea una familia de atletas, así que puedes ver la competencia entre ellos a través de los episodios. Y eso es algo que no vemos tan a menudo, así que quería saber cuál era tu relación con el tenis en particular y con el deporte en general.

Alison Brie: —Pues, sabes, como Amy, de los miembros de mi familia yo soy la que menos hace deporte. Y con eso me refiero a que nunca he hecho deporte. Todos en mi familia juegan al tenis, de hecho, y yo siempre lo he rechazado. Nunca quise jugar. Para esta serie, fui a clases de tenis y la verdad es que me gustó mucho. Estaba muy emocionada por jugar, pero luego no tuvimos mucho tiempo. Entonces pensé que me iba a volver muy buena en el tenis, pero eso nunca sucedió. Y luego tuvimos que empezar a rodar la serie. Por suerte, mi personaje sólo juega al tenis en una escena rápida, así que no tenía que ser tan buena.

Pero sí considero que es una gran lente a través de la cual podemos ver esta familia y su dinámica. Porque es tan diferente la forma en que estos niños fueron criados como competidores con su padre como entrenador. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre quiénes son como adultos, porque vivieron sus vidas luchando por el amor de su padre, compitiendo por el amor de su padre, queriendo ser ganadores, no perdedores, ¿sabes? Y cada niño en la familia Delaney tuvo una reacción diferente a eso. Creo que Amy es la más rebelde de la familia, porque básicamente ha dedicado su vida a rechazar la competencia, rechazar las expectativas. Ella se comporta como “¿Adivina qué? No voy a hacer planes ni a hacer nada realmente con mi vida. Voy a vivir el presente. Voy a hacer cosas que me hagan sentir bien.” Tengo la sensación de que Amy ha pasado su vida adulta tratando de deshacer todos los juegos psicológicos enfermizos que le inculcaron en su infancia.

—Y pues, nos encantan estas series. Nos encantan este tipo de series. Adoro Nine Perfect Strangers y Big Little Lies también, y tampoco podía dejar de ver esta serie. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que nos fascinan tanto estas historias sobre familias que guardan secretos? ¿Por qué crees que nos gustan tanto?

Alison Brie: —Pues, todo el mundo ama los misterios. Creo que como espectador es divertido ver un misterio porque intentas descifrarlo. Y con quien sea que lo estés viendo puedes charlar, es divertido charlar sobre ello con tus amigos. “¿Qué crees que está pasando? ¿Qué crees que está pasando?” Pero en cuanto a tu comentario sobre el trabajo de Leanne Moriarty, sus libros se han convertido en Nine Perfect Strangers y Big Little Lies. Creo que ella es genial escribiendo personajes, y todas estas series tienen grandes conjuntos de personajes donde todo el mundo encuentra a alguien con quien conectar, ¿verdad? Y los otros personajes son personas que has encontrado en tu vida, ¿verdad? Estás viendo un montón de arquetipos diferentes de personas, y en esta serie más concretamente, de una familia. Y todos venimos de algún tipo de familia y todos conocemos los embrollos de la dinámica familiar, lo complicadas que pueden ser. Eso es algo que está realmente bajo el lente en esta serie, y es tan identificable.

—Y también, me parece muy interesante que hables de la familia... Cuando la madre desaparece, cada uno tiene una reacción diferente. Y cada reacción es tan, tan diferente. Como tú misma, como Alison, ¿cuál fue la reacción con la que te sentiste más identificada? ¿El hermano? ¿El padre? Algo así como “puedo identificarme más con él o con ella”.

Alison Brie: —Sabes, es difícil. Siento que pasé mucho tiempo viendo todo sólo a través de la perspectiva de Amy. Mi reacción instintiva es decir la de Amy, pero probablemente creo que en la vida real sería más como Brooke Delaney. Tomármelo al principio como “no vamos a exagerar esto fuera de proporción, no saquemos conclusiones precipitadas.” Pero creo… Soy una optimista en la vida. Así que probablemente sería como “vamos a darle un minuto y ver qué pasa”. Sabes, Amy está lista para sacar las conclusiones más dramáticas, siempre que pueda, pero creo que eso es una buena cualidad de ella. Como si siempre estuviera preparada para lo peor, ¿sabes?

—Sí, completamente. Eso es muy importante. Y vemos muchos flashforwards y flashbacks. Hay muchas entradas y salidas. ¿Cómo muestras eso? ¿Te resultó difícil de alguna forma? Te preguntaste “¿qué estamos filmando ahora? ¿Esto es antes, es después?” ¿Cómo te preparas para eso en ese sentido concreto?

Alison Brie: —Sí, logísticamente resultó ser un poco difícil. Creo que todos estábamos constantemente consultándonos los unos a los otros y con nuestros directores. ¿Qué línea temporal es ésta? ¿Quién sabe qué? Eso fue lo más importante. ¿Sabían ya esto de mí? ¿Qué se ha revelado? Pero teníamos muchas líneas de tiempo escritas y todo eso. Creo que estaba constantemente yendo y viniendo en el guión. Y cuando estás viendo el programa, siempre le digo a la gente que una buena regla general es: si Annette Bening aparece en las escenas, es el pasado. Porque está desaparecida en el presente.

—Perfecto. Sí, es una buena forma de aclararlo. Has trabajado en tantas series que nos amamos. Aquí en Argentina amamos tanto Community. Somos grandes fanáticos. Y nos encanta Mad Men y Glow. Todas son series muy exitosas que están muy cerca de mi corazón, al menos. ¿Qué aprendiste de ellos, y y qué buscas cuando encuentras nuevos proyectos? Algo como “es muy interesante por esto o por aquella razón” especialmente en este caso, con Apples Never Fall.

Alison Brie: —Pues, he tenido tanta suerte de poder trabajar en tantos programas increíbles. Y muchas gracias por decir eso. He aprendido mucho de cada programa. Creo que aprendí más de los actores con los que trabajo en las series. He formado parte de todos estos programas que has mencionado con excelentes, grandes elencos y diferentes estilos de series. Ya sabes, en Mad Men, creo que aprendí mucho sobre los matices y a hacer menos, y el subtexto de lo que estaba pasando bajo la superficie con los personajes. En Community, fue como un curso intensivo en estilos de comedia de diferentes maneras, desde comedia realmente física a, ya sabes, más verbal, cosas así.

Y en Glow, el aspecto físico era una parte muy importante. Pero también trabajar con una actriz como Betty Gilpin, ella es tan extraordinaria. Aprendí tanto de ella sobre estar en el momento. Así que, una vez más vuelvo a esto, trabajar con Annette Bening y Sam Neill y Jake Lacey, verlos trabajar en el set. Soy como una esponja, absorbiendo lo que todo el mundo está haciendo. Eso ha sido muy divertido. Y cuando miro hacia adelante, creo que sólo quiero encontrar cosas que sean diferentes y únicas, y cosas que no haya hecho antes, que esta serie sin duda me dio muchas oportunidades para hacerlo.

—Completamente. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo. Felicitaciones por la serie, me ha encantado. Ha sido un placer hablar contigo.

Alison Brie: —Muchas gracias. Gracias, Lucia.

—Gracias, Alison.

Alison Brie: —¡Adiós!