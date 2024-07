Deadpool & Wolverine: repasamos el elenco principal que acompaña a Hugh Jackman y Ryan Reynolds en la película

Deadpool & Wolverine

Faltan apenas algunas semanas para el esperado estreno de Deadpool & Wolverine, una de las películas más anticipadas del año. Esta nueva entrega promete llevarnos por un viaje lleno de acción y comedia ácida, siguiendo la vida de Wade Wilson, quien ha dejado atrás su pasado como Deadpool para disfrutar de una vida relativamente tranquila. Sin embargo, todo cambia cuando la enigmática Autoridad de Variación Temporal (TVA), explorada en la serie Loki, lo recluta inesperadamente y debe unirse a Wolverine para una extraña misión.

Mientras Wilson y Wolverine luchan contra enemigos formidables y desentrañan misterios, la película promete explorar nuevos aspectos de estos icónicos personajes, ofreciendo tanto momentos emocionales como explosivos. Con un elenco estelar y una dirección que promete capturar la esencia única de cada héroe, Deadpool & Wolverine se perfila como un evento cinematográfico imperdible que dejará a los fanáticos ansiosos por más.

El largometraje marcará el esperado regreso de Hugh Jackman al papel después de su memorable interpretación en Logan (2017), donde se pensaba que había sido su despedida definitiva del icónico personaje. Jackman compartirá pantalla con Ryan Reynolds (Amigos imaginarios, Free Guy), quien continúa dando vida al carismático mercenario después de dos exitosas películas. Además, en esta ocasión, vamos a explorar el trabajo de tres destacados intérpretes que acompañarán a los actores principales en Deadpool & Wolverine. Analizaremos no sólo sus roles en esta película, sino también sus actuaciones en otras producciones audiovisuales.

Matthew Macfadyen como Mr. Paradox

Captura del tráiler oficial de Deadpool & Wolverine

Presentado desde el primer tráiler, Matthew Macfadyen fue el primer actor que captó la atención al anunciarse su participación en la nueva película de Marvel. Conocido por conquistar los corazones como el misterioso Mr. Darcy en la adaptación de Orgullo y prejuicio (Pride & Prejudice - 2005), Macfadyen ha destacado también en los últimos años como protagonista en Succession, la exitosa serie de HBO que narra la disputa entre hermanos millonarios por el control del imperio familiar. En este papel, interpretó a Tom Wambsgan, lo que le valió numerosos premios de la industria como el Emmy, el BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores.

En esta ocasión, Macfadyen interpreta a un agente de la TVA conocido como Paradox, quien recuerda un poco al personaje de Mobius en Loki, interpretado por Owen Wilson (Zoolander). Es él quien recluta a Wade Wilson para una misión secreta, mientras le da la bienvenida a Disney y a Marvel.

Emma Corrin como Cassandra Nova

Captura del tráiler oficial de Deadpool & Wolverine

Seguimos con Emma Corrin, cuya carrera ha sido impulsada por su notable interpretación como Diana en la aclamada cuarta temporada de The Crown. Su habilidad para captar la esencia de personajes icónicos le valió el premio Globo de Oro a la mejor actriz en serie dramática. Mirando hacia el futuro, Corrin también se prepara para un proyecto muy anticipado: actuará en el remake de Nosferatu, bajo la dirección visionaria de Robert Eggers, conocido por su enfoque único en películas como La bruja (The Witch - 2015) y El faro (The Lighthouse - 2019). Este proyecto promete mostrar una nueva faceta de su versatilidad actoral, compartiendo créditos con talentos como Bill Skarsgård (El Cuervo) y Lily-Rose Depp (The Idol).

En Deadpool & Wolverine, Emma Corrin asume el desafiante rol de Cassandra Nova, la formidable villana del proyecto. Su personaje, la malvada hermana de Charles Xavier, posee la capacidad de manipular mentes según lo mostrado en los adelantos, prometiendo aportar una complejidad y una oscura presencia al universo Marvel en esta nueva entrega cinematográfica.

Morena Baccarin como Vanessa

Captura del tráiler oficial de Deadpool & Wolverine

Por último, tenemos a Morena Baccarin, una actriz que, aunque no es nueva en la saga, regresa después de participar en Deadpool 1 y Deadpool 2. En esta historia, interpreta a Vanessa, la prometida de Deadpool y su mayor motivación. Todo lo que el personaje principal emprende, lo hace para protegerla a ella y a su familia elegida. Con respecto a la tercera entrega, Baccarin ha revelado que veremos cómo se reinventa nuevamente su relación con el personaje interpretado por Reynolds.

Además de su trabajo en esta historia, Baccarin ha participado en una amplia variedad de proyectos, incluyendo el filme El día del fin del mundo (Greenland - 2020), donde protagoniza una historia de catástrofes junto a Gerard Butler (Ataque a la Casa Blanca). También tiene créditos en series destacadas como Homeland y Gotham.