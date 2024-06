Ryan Reynolds: exploramos sus próximos roles en proyectos como ‘Deadpool & Wolverine’ y ‘Animal Friends’

Deadpool & Wolverine Captura del tráiler oficial (Créditos: Marvel Studios)

Ryan Reynolds, el actor de 47 años, ha trabajado en una gran variedad de proyectos a lo largo de su carrera. Desde comedias románticas como La propuesta (The Proposal - 2009) o Solo amigos (Just Friends - 2005), hasta películas exitosas como Pokémon: Detective Pikachu (2019) y Life: vida inteligente (Life - 2017). Su capacidad para interpretar roles que van desde lo cómico hasta lo dramático lo ha consolidado como uno de los actores más convocantes de Hollywood.

Por lo tanto, también es un actor con grandes proyectos en el futuro. En esta ocasión, vamos a repasar los tres roles futuros de Ryan Reynolds que están generando gran expectativa en la industria cinematográfica.

Ryan Reynolds cómo Deadpool en ‘Deadpool y Wolverine’

Deadpool & Wolverine - captura tráiler oficial (Disney)

Empezamos con lo que, sin duda, será uno de los estrenos más esperados del año: Deadpool & Wolverine. En esta ocasión, estamos frente a la nueva colaboración entre Ryan Reynolds y el director Shawn Levy (Stranger Things), quienes previamente trabajaron juntos en Free Guy: Perdiendo el control (2021). Esta película promete combinar el humor irreverente de Deadpool con la ferocidad del Wolverine interpretado por Hugh Jackman, marcando el esperado regreso del actor al papel que dejó en 2017 luego del lanzamiento de Logan.

En esta oportunidad, veremos cómo ambos personajes icónicos del universo Marvel se encuentran en una trama llena de acción, comedia y momentos inesperados. La sinopsis sugiere un viaje a través de dimensiones alternativas, donde Deadpool y Wolverine deben unir fuerzas para enfrentar una amenaza que podría cambiar el curso del multiverso.

El elenco de la película incluye no solo a Ryan Reynolds y Hugh Jackman, sino también a nuevos y emocionantes personajes interpretados por actores cómo Emma Corrin (The Crown), Matthew Macfadyen (Succession, Orgullo y prejuicio), Morena Baccarin (Homeland) y Brianna Hildebrand (Trinkets), entre otros.

Ryan Reynolds en Animal Friends

Ryan Reynolds

Peter Atencio, el cineasta de películas como Keanu y La máquina (The Machine - 2023), está preparando su próximo largometraje titulado Animal Friends, que será protagonizado por Ryan Reynolds. Con respecto a la trama, cuyo guión fue escrito por Kevin Burrows (Los Croods) y Matt Mider (Gentlemen Lobsters), aún se mantiene en secreto. Se anticipa que será un proyecto con clasificación R por su lenguaje y sus secuencias de acción, ofreciendo un viaje por carretera que seguirá a un grupo peculiar de personas y mezclará acción real con animación.

La película tiene su estreno oficial el 15 de agosto de 2025 y contará con un reparto que incluye a Aubrey Plaza (The White Lotus, Parks and Recreation, Ingrid cambia de rumbo), Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Dan Levy (Schitt’s Creek), Lil Rel Howery (Amigos de las vacaciones), Addison Rae (Viernes negro) y Ellie Bamber (Animales nocturnos).

Ryan Reynolds en Calamity Hustle

Ryan Reynolds. REUTERS/Mario Anzuoni

Ryan Reynolds y Channing Tatum, dos exponentes de los largometrajes de comedia en Hollywood, se unen en la próxima película Calamity Hustle, un proyecto que promete ser explosivo y lleno de humor irreverente. Reynolds, conocido por su papel como Deadpool, y Tatum, famoso por Magic Mike y Comando Especial (21 Jump Street), interpretarán roles clave en esta historia que mezcla intriga criminal con situaciones cómicas inesperadas.

La trama sigue a un ex detective de Los Ángeles que se ve arrastrado a un mundo de caos después de convertirse en investigador privado. Cuando un oscuro jefe del crimen lo chantajea para encontrar a su hermano, involucrado en un audaz robo de diamantes, el protagonista se encuentra en una carrera contrarreloj para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.

Dirigida por los talentosos hermanos Nee, Aaron y Adam, quienes anteriormente trabajaron con Tatum en La ciudad perdida (The Lost City - 2022), Calamity Hustle aún no tiene una fecha de estreno definida. De hecho, ha surgido el rumor de que grandes empresas del entretenimiento como Warner Bros., Netflix y Amazon están compitiendo por hacerse con el proyecto.