BitSummit Drift: la principal expo de videojuegos indies de Japón regresa a finales de julio

Tokyo Underground Killer | Desarrollador: Phoenix Game Productions | Distribuidor: Phoenix Game Productions

En su duodécima edición, BitSummit Drift se posiciona como la principal convención de videojuegos independientes y se llevará a cabo en el Miyako Messe de Kioto, contando con 100 títulos indie únicos elegidos por la Selección Oficial del Festival, así como otros juegos de patrocinadores y socios. La lista completa la podemos ver directamente en el sitio web oficial de BitSummit, pero podemos adelantar que incluye títulos como Tokyo Underground Killer, Hotel Barcelona y C-Smash VRS New Dimension (junto a su versión sin VR para PlayStation 5).

Por primera vez en la historia del evento, BitSummit ocupará la totalidad del recinto Miyako Messe, expandiéndose a ambos pisos del lugar. El evento se celebrará en Kioto del 19 al 21 de julio. El primer día estará reservado para desarrolladores, editores, medios y patrocinadores, mientras que los días 20 y 21 estarán abiertos al público.

El evento también contará con paneles y presentaciones de líderes de la industria, que serán transmitidos en línea en sus diferentes canales oficiales. Los detalles y horarios se anunciarán más cerca de la fecha de inicio del evento.

Hotel Barcelona | Desarrolladores: White Owls, Grasshopper Manufacture | Distribuidor: White Owls

Establecido a finales del 2012, el BitSummit se formó originalmente para dar a los desarrolladores de juegos independientes japoneses la oportunidad de mostrar sus juegos al mundo. BitSummit está organizado por la Japan Independent Games Aggregate (JIGA), Q-Games Ltd, Skeleton Crew Studios, Pygmy Studio Co Ltd y BlackSheep.