Summer Game Fest 2024 - My.Games anuncia una nueva distribuidora de juegos premium: Knights Peak

Starship Troopers: Extermination revela su fecha de lanzamiento con un nuevo tráiler.

A medida que continúa la Summer Game Fest 2024, el evento más importante del año en el mundo de los videojuegos en cuanto a anuncios, más y más novedades se dan a conocer. En este caso, la conocida distribuidora de juegos gratuitos My.Games anunció la formación de una nueva distribuidora llamada Knights Peak, dedicada a títulos premium con un enfoque en juegos de consola de actual generación y PC.

Como parte del anuncio de esta nueva distribuidora, Knights Peak reveló cinco de los juegos que formarán parte de su listado de títulos. El primero de ellos será el ya anunciado Starship Troopers: Extermination, juego basado en la franquicia de ciencia ficción que ya se encuentra en Early Access en Steam. Entre los nuevos anuncios, la compañía presentó Nikoderiko: The Magical World, un plataformero desarrollado por VEA Games que contará con la participación del compositor David Wise, de Donkey Kong Country, y que llegará PlayStation 5, Xbox Series y PC a finales de este año. Knights Peak también presentó novedades sobre Mandragora, el soulslike 2.5D de Primal Game Studios, que se lanzará a finales de 2024 para PC y consolas. Finalmente, dos juegos ya lanzados se pasarán a la nueva distribuidora: el RPG Pathfinder: Kingmaker, y el juego de acción y aventuras Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread.

Starship Troopers: Extermination, de Knights Peak.

En cuanto a Starship Troopers: Extermination, la compañía presentó varios detalles nuevos sobre el juego. En principio, el juego reveló su fecha de lanzamiento para el 11 de octubre de este año. Además, el juego sumará a su modalidad multijugador una campaña para un jugador, con un detalle especial. El actor Casper Van Dien, que interpreta al personaje Johnny Rico en las películas, formará parte de esta campaña. A finales de este mes el juego también recibirá una actualización para su versión de Early Access, llamada Carnage on Planet X-11. Esta nueva versión presentará el Carnage System, que permitirá al juego mostrar una cantidad casi infinita de insectos muertos en pantalla, además de elementos estratégicos más realistas y un nuevo planeta.

Starship Troopers: Extermination estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.