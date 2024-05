Escape de Nueva York: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Scream no participarán de la recuela

Escape de Nueva York (1981) - captura del tráiler

Hace aproximadamente dos años, y luego de demostrar su capacidad para revitalizar franquicias con la quinta entrega de Scream, se anunció que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett se sumergirían en el universo distópico de Escape de Nueva York (Escape from New York). Siguiendo una fórmula que les había funcionado, esta nueva película inspirada en el clásico de John Carpenter de 1981 sería tanto un reinicio como una secuela que, además, contaría con el director original vinculado en la producción.

Sin embargo, después de 18 meses de pocas novedades y con otros proyectos en el horizonte, la dupla también conocida como Radio Silence ha confirmado que ya no se encuentran a bordo del proyecto. En una reciente entrevista, los directores admitieron que a pesar de su interés en la película era algo que no podían llevar a cabo en este momento, pero que las conversaciones permanecen abiertas.

“Desgraciadamente, no podemos. Creo que títulos como éste rebotan durante un tiempo y creo que han intentado sacarlo adelante unas cuantas veces. Creo que hay una cuestión delicada de derechos”, afirmaron. “Hay un plazo y, en última instancia, no estábamos en condiciones de cumplirlo. Pero, ¿quién sabe? Creo que, en retrospectiva, parece una locura que pensáramos que, después de Scream, entraríamos en una franquicia de John Carpenter. Nunca se sabe. Todavía hay interés en ella, y hemos tenido algunas conversaciones al respecto, pero no estamos vinculados de manera oficial”, se agregó sobre el tema.

La cinta original de Escape from New York contó con Kurt Russell en el rol principal, interpretando al icónico Snake Plissken. Su historia se ambientaba en el futuro (un hipotético 1997) en el que el ascenso del crimen llevó a las autoridades a convertir a Manhattan en una megaprisión en la que los reclusos han construido su propia sociedad. Es así que, cuando el avión del presidente de Estados Unidos se estrella en la isla, Plissken, un exconvicto y antiguo veterano de guerra, se convierte en su única alternativa para escapar de allí.

Aunque no está claro si la nueva versión de Escape de Nueva York sigue en marcha, no se trata del primer contratiempo que sufre. Durante las últimas décadas cineastas como Leigh Whannell, Robert Rodriguez y Neil Cross, estuvieron vinculados al titulo sin demasiado éxito. Uno de ellos incluso proponía que Wyatt Russell, el hijo de Kurt, retomara el papel de Snake Plissken.