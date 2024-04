Xbox presentó sus Ofertas de Otoño con descuentos de hasta 75% en sus juegos más relevantes

Call of Duty: Modern Warfare III, de Activision.

A vísperas del fin de semana, una de las mejores noticias para todos los usuarios tiene que ver con las nuevas promociones y ofertas que llegan a las plataformas. De esta manera, desde hoy hasta el 18 de abril comienzan las Ofertas de Otoño, dónde la tienda virtual de Xbox contará con descuentos de hasta 75% en los juegos más relevantes.

Una oportunidad más que importante para disfrutar de títulos como Baldur’s Gate 3 o Alan Wake 2 un poco más baratos. EA SPORTS FC 24 Standard Edition es una de las producciones con mayor descuento, con un 80% de rebaja. Sin olvidarnos, por supuesto, de los ya mencionados Prince of Persia: The Lost Crown Deluxe Edition, Resident Evil 4 Remake y Call of Duty: Modern Warfare III.

Por otro lado, es un síntoma el 50% que presenta Suicide Squad: Kill the Justice League con apenas dos meses desde su lanzamiento, evidenciando la mala recepción del título de DC Comics. Tal vez, en un tiempo no muy lejano, no sería descabellado pensar que se incorporará a Game Pass, el servicio de suscripción de la plataforma.

Suicide Squad: Kill the Justice League | Desarrollador: Rocksteady Studios | Distribuidor: Warner Bros. Games

Otro juego que se consigue a mitad de su precio es el aclamado Mortal Kombat 1, también para aprovechar y conocer lo nuevo de Scorpion y Sub-Zero. Tal vez, la frutilla del postre en relación precio-calidad y a la espera de su tan anunciada secuela, puede ser Hellblade: Senua’s Sacrifice, con un 90% de descuento.