Shin Megami Tensei V: Vengeance adelanta su fecha de salida una semana

Shin Megami Tensei V: Vengeance, de Atlus.

Algo que no muchos recuerdan es que, si bien Persona es considerada como una de las franquicias de JRPG más populares, lo cierto es que la serie de Atlus comenzó como un spin-off de su franquicia principal de JRPG: Shin Megami Tensei. Incluso considerando que esta serie comenzó en la vieja SNES, no hubo demasiadas entregas principales. La más reciente, Shin Megami Tensei V, se lanzó para Nintendo Switch en el 2021, pero este año llegará una nueva versión, Shin Megami Tensei V: Vengeance. Quienes busquen jugar este título de Atlus están de suerte, porque el estudio adelantó su fecha de salida al 14 de junio.

Shin Megami Tensei V: Vengeance es un relanzamiento del mismo estilo al que Atlus nos tiene acostumbrados con la serie Persona. Esta nueva versión del juego añadirá una nueva narrativa, la cual se podrá elegir al comenzar el juego. Shin Megami Tensei V: Vengeance presentará dos rutas: Canon of Creation, que cuenta la historia del lanzamiento original, y Canon of Vengeance, que trae cambios significativos a la historia. Estas dos rutas tendrán una duración aproximada de 80 horas cada una, y ambas tendrán sus diferentes finales. Así, incluso aquellos que no hayan jugado Shin Megami Tensei V en su lanzamiento original podrán experimentar la historia del título del 2021.

Esta nueva versión no solamente incluirá más narrativa, sino que también traerá consigo mejoras en las mecánicas del juego. Además del emblemático sistema Press Turn Battle, que recompensa a los jugadores por atacar a los enemigos explotando sus debilidades, el sistema de las habilidades Magatsuhi presente en el juego original será expandido: Shin Megami Tensei V: Vengeance incluirá habilidades nuevas que solamente podrán activarse cuando dos demonios posean una fuerte relación mitológica, o cuando en nuestro equipo contemos con demonios de una misma alineación. Más allá de estas novedades, las mecánicas básicas como la conversación de demonios se mantendrán en el juego.

Shin Megami Tensei V: Vengeance, además, marca el lanzamiento del juego en otras plataformas. El 14 de junio el título se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.