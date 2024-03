El Cuervo: el director Alex Proyas expresa su descontento con el reboot protagonizado por Bill Skarsgård

Un hombre asesinado revive en busca venganza, atravesando los mundos de los vivos y de los muertos para arreglar lo que está mal. (Lionsgate)

A tres décadas del debut de la película original protagonizada por Brandon Lee, El Cuervo volverá a alzar sus alas. Aunque en esta época no es para nada extraño que proliferen los remakes, reboots y secuelas, con este filme ocurre algo especial. La cinta de 1994 no solo se trató del último trabajo en el cine de su protagonista, sino que este falleció durante su rodaje en un trágico accidente en el set. Por tal razón, además de tratarse de una pieza que con los años ganó el status de culto, para Alex Proyas, el director original, es el mayor legado de Lee y debería ser respetado.

Pocos días después del debut del primer tráiler, Proyas explicó su postura reconociendo la labor del equipo involucrado. “No me hace ninguna gracia ver negatividad sobre el trabajo de ningún otro cineasta. Y estoy seguro de que el reparto y el equipo tenían buenas intenciones, como todos en cualquier película”, reconoció. “Así que me duele decir algo más sobre este tema, pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo. El Cuervo no es sólo una película. Brandon Lee murió haciéndola, y se terminó como testamento de su brillantez perdida y su trágica pérdida. Es su legado. Así es como debe permanecer”, dijo el director.

Las palabras del cineasta responsable de películas como Ciudad en tinieblas (Dark City, 1998) y Yo, robot (I, Robot, 2004), llegan en un momento en el que el tráiler recibió un gran número de “no me gusta” en YouTube, además de comentarios negativos al pie de su publicación.

Brandon Lee falleció durante el rodaje de "El cuervo" de 1994, debido a una bala perdida. (Créditos: Miramax Films)

No es la primera vez que Alex Proyas se expresa en contra del reinicio ya que, en 2017, declaró que El Cuervo no es una película que valga la pena “rehacer”. “Creo que es un caso especial en el que Hollywood debería dejar que siguiera siendo un testimonio del inmenso talento de un hombre, de su sacrificio final y no dejar que otros reescriban la historia o la amplíen”, afirmó.

Además de contar con Bill Skarsgård (It, 2017) en el rol protagónico, el reboot de El Cuervo contó con la dirección de Rupert Sanders, responsable de la adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell (2017).

El Cuervo llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 7 de junio de 2024.