‘Rebel Moon: La guerrera que deja marcas’ de Zack Snyder presenta un nuevo tráiler cargado de acción

«Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas» retoma la épica saga de Kora y los guerreros que han sobrevivido. En este punto, están dispuestos a sacrificarlo todo y luchar con los valientes habitantes de Veldt para defender lo que una vez fue una pacífica aldea y ahora es un nuevo hogar para quienes perdieron el suyo en la lucha contra Mundo Madre. En la víspera de la batalla, los guerreros se enfrentan a su propio pasado y revelan su razón para pelear. A medida que toda la fuerza del Reino cae sobre la incipiente rebelión, se forjan vínculos inquebrantables, surgen héroes y nacen las leyendas.

Hace casi cinco años Zack Snyder y Netflix firmaron un acuerdo con el fin de generar contenido original y de gran presupuesto para la plataforma de streaming. Esto le brindó al cineasta detrás de títulos como Liga de la justicia (Justice League, 2017) una mayor libertad creativa y la posibilidad de concretar proyectos muy personales. Entre ellos se encontraba Rebel Moon, una epopeya espacial inspirada en la saga Star Wars y en el clásico de Akira Kurosawa, Los siete samuráis.

La primera parte titulada Rebel Moon: La niña del fuego (Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, 2023) se estrenó a finales del año pasado y, a pesar de no contar con el apoyo de la crítica, logró posicionarse entre los contenidos más reproducidos del servicio de streaming. Casi cuatro meses después, Netflix se prepara para estrenar su continuación titulada Rebel Moon: La guerrera que deja marcas (Rebel Moon - Part Two: The Scaregiver), una entrega que promete redoblar la apuesta de lo ya presentado con una batalla épica.

El primer largometraje dejó en claro que se avecina una guerra. Tras eliminar a algunos miembros de su grupo y enfrentarse de una vez por todas al Imperium, Kora (interpretada por Sofia Boutella) liderará a los rebeldes conformando una resistencia masiva que buscará poner fin a la entidad gobernante de la galaxia.

Rebel Moon Parte 2 (Netflix)

En un nuevo tráiler revelado en las últimas horas se deja en evidencia que Jimmy, el androide con la voz de Anthony Hopkins, será una parte mucho más importante y activa de la historia, como uno de los líderes en el campo de batalla. También se nos muestra a Kora y Titus (Djimon Hounson) entrenando a contrarreloj a su equipo.

Anteriormente, su director Zack Snyder, adelantó que Rebel Moon: La guerrera que deja marcas va a ser en esencia una película de guerra, en comparación con su predecesora. “La segunda parte es una película bélica”, dijo el cineasta. “Sabemos que Atticus Noble está vivo, mientras que Belisarius le ha encomendado la tarea de encontrar a su hija y devolvérsela a toda costa. Así que las apuestas han subido para el pueblo de ‘oye, queremos algo de tu cosecha’ a ahora ‘estás albergando al fugitivo más buscado de la historia de la galaxia’”, adelantó.

Rebel Moon: La guerrera que deja marcas se estrenará por Netflix el próximo 19 de abril.