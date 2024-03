Giancarlo Esposito desea interpretar el papel del Profesor X en las futuras películas de los X-Men

Patrick Stewart como Charles Xavier. (20th Century FOX)

El actor Giancarlo Esposito, reconocido por su participación en diversas franquicias icónicas, conquistó a la audiencia a lo largo de los años. Desde su papel emblemático como Gustavo Fring en la serie Breaking Bad, donde interpretó al propietario del famoso restaurante ficticio Los Pollos Hermanos, hasta sus breves pero destacadas apariciones en The Mandalorian y la saga juvenil The Maze Runner, Esposito ha demostrado su versatilidad como artista. Ahora, el actor ha expresado su interés por un nuevo desafío: interpretar al Profesor X.

El Profesor X, también conocido como Charles Xavier, desempeña un papel central en la historia de los X-Men, que forma parte del universo de Marvel. A lo largo de la historia cinematográfica, figuras como Patrick Stewart (Star Trek: Picard) y James McAvoy (Fragmentado) han dado vida a este emblemático líder mutante. En una entrevista con Fade to Black, Esposito reveló sus deseos de asumir este papel, mencionando: “Estuve pensando y de inmediato me dije a mí mismo: ‘Sería genial interpretar al Profesor X en alguna otra encarnación que no sea solo en la silla de ruedas. ¿Verdad?’”

Cuando se le cuestionó sobre su aversión hacia la idea de representar al Profesor X en una silla de ruedas, aspecto crucial del personaje, explicó: “La idea física de estar en una silla de ruedas todos los días no me atrae. Simplemente no me siento tan viejo y no me gusta sentarme tanto”.

Patrick Stewart en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'. (Créditos: Marvel Studios)

Reflexionando sobre la evolución del personaje, Esposito añadió: “El Profesor X no siempre estuvo en silla de ruedas, pero eso es parte de su desarrollo. Pero todavía no lo quiero pensar tanto porque primero debería llegarme el proyecto”. Además, mencionó la propuesta de los fanáticos sobre Denzel Washington (El justiciero) como posible Magneto, señalando que “sería increíble”.

El interés por los roles dentro del universo de los X-Men no se limita al Profesor X; recientemente se han generado especulaciones sobre el elenco de otros personajes, como Wolverine. Nombres como Daniel Radcliffe (saga de Harry Potter) y Taron Egerton (Rocketman y la saga Kingsman) han sido propuestos para este rol, mientras que el estudio ha anunciado el regreso de Los Cuatro Fantásticos (Fantastic Four), dejando a los seguidores a la espera de quiénes serán los elegidos para interpretar a estos queridos mutantes.