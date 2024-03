Premios Oscar 2024: repasamos a los ganadores, las sorpresas y lo más destacado de la ceremonia

Christopher Nolan y Emma Thomas ganando el Oscar por Oppenheimer. REUTERS/Mike Blake

Tras meses de especulaciones, pronósticos y opiniones encontradas en redes sociales, este domingo se entregaron los galardones que reconocen a las películas más destacadas del último año: los Premios Oscar 2024. Como otros años, la ceremonia se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles con Jimmy Kimmel como presentador. Ganadores, sorpresas y más, en Malditos Nerds repasamos lo más relevante del evento que premia al séptimo arte.

La primera sorpresa de la noche surgió de la categoría animada, cuando finalmente, durante la ceremonia, Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth anunciaron que el prestigioso premio Oscar había sido otorgado a Studio Ghibli, marcando su segundo triunfo en esta misma categoría. La película El niño y la garza (The Boy and the Heron) representa la obra más reciente del aclamado cineasta Hayao Miyazaki, reconocido por su legado en filmes como Mi vecino Totoro (My Neighbor Totoro - 1988) y El viaje de Chihiro (Spirited Away - 2003).

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue Godzilla Minus One, que se llevó el premio a Mejores Efectos Visuales. Este logro marca la primera vez que una película de Godzilla gana un Premio de la Academia, un hito en la historia del cine. A pesar de tener un presupuesto de menos de 15 millones de dólares, la película no solo se llevó a casa el primer Oscar para el gigante de Toho por sus efectos visuales, sino que también superó a titanes de la industria con presupuestos que superan los 200 millones de dólares. La cinta compitió contra Resistencia de Gareth Edwards, Guardianes de la Galaxia vol. 3 de James Gunn, Misión Imposible: Sentencia Mortal de Christopher McQuarrie y Napoleón de Ridley Scott.

Tatsuji Nojima, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya y Masaki Takahashi con su Oscar por Mejores Efectos Visuales por Godzilla Minus One.

Uno de los momentos musicales más destacados de la noche fue la interpretación de I’m Just Ken por Ryan Gosling junto a Mark Ronson y Slash. Vestido con los icónicos trajes rosas, en referencia a Barbie, el actor brindó uno de los momentos más divertidos del evento. Incluso se dio el lujo de volver a cantar brevemente con Emma Stone, recordándonos sus icónicos papeles en el musical La La Land (2016).

Oppenheimer fue la gran triunfadora de la noche, llevándose varios premios importantes. Christopher Nolan recibió el galardón a Mejor Director y la película fue reconocida como Mejor Película. Además, Cillian Murphy fue premiado como Mejor Actor Principal, Robert Downey Jr. como Mejor Actor de Reparto, Ludwig Goransson por la banda sonora, y la película también obtuvo los premios a Mejor Montaje y Mejor Dirección de Fotografía.

La película Pobres Criaturas (Poor Things), dirigida por Yorgos Lanthimos (La Favorita y La Langosta), se llevó cuatro estatuillas, incluida la de Mejor Actriz Principal para Emma Stone, y recibió reconocimiento por su Diseño de Producción, Vestuario y Maquillaje y Peinados.

Justine Triet y Arthur Harari con su Oscar por Mejor Guión Original para Anatomy of a Fall. REUTERS/Carlos Barria

Anatomía de una Caída (Anatomy of a Fall) también tuvo un destacado desempeño en la ceremonia, no solo por la participación del perro de la película, Messi, sino también porque fue galardonada con Arthur Harari y Justine Triet en la categoría de Mejor Guion Original. Por otro lado, Zona de Interés (The Zone of Interest) se llevó los premios a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido en un largometraje.

PREMIOS OSCARS 2024 - LISTA DE GANADORES

MEJOR PELÍCULA

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer - GANADORA

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

MEJOR DIRECCIÓN

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Christopher Nolan (Oppenheimer) - GANADOR

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Jonathan Glazer (‘The Zone of Interest)

MEJOR ACTRIZ

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things) - GANADORA

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (El color púrpura)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) - GANADORA

MEJOR ACTOR

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer) - GANADOR

Jeffrey Wright (American Fiction)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert DeNiro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer) - GANADOR

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

The Boy and the Heron, de Hayao Miyazaki - GANADORA

Elemental, de Peter Sohn

Nimona, de Nick Bruno y Troy Quane

Robot Dreams, de Pablo Berger

Spider-Man: Across the Spider-Verse, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Io Capitano, de Matteo Garrone (Italia)

Perfect Days, de Wim Wenders (Japón)

La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona (España)

The Teachers Lounge, de Ilker Çatak (Alemania)

The Zone of Interest, de Jonathan Glazer (Reino Unido) - GANADORA

MEJOR FOTOGRAFÍA

Edward Lachman, por El Conde

Rodrigo Prieto, por Killers of the Flower Moon

Matthew Libatique, por Maestro

Hoyte van Hoytema, por Oppenheimer - GANADOR

Robbie Ryan, por Poor Things

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Jacqueline Durran, por Barbie

Jacqueline West, por Killers of the Flower Moon

Janty Yates y Dave Crossman, por Napoleon

Ellen Mirojnick, por Oppenheimer

Holly Waddington, por Poor Things - GANADORA

MEJOR GUION ADAPTADO

Cord Jefferson, por American Fiction - GANADOR

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Poor Things

Jonathan Glazer, por The Zone of Interest

MEJOR GUION ORIGINAL

Justine Triet y Arthur Harari, por Anatomía de una caída - GANADOR

David Hemingson, por The Holdovers

Bradley Cooper y Josh Singer, por Maestro

Samy Burch, por May December

Celine Song, por Past Lives

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

The Fire Inside, de Flamin’ Hot - Diane Warren.

I’m Just Ken, de Barbie - Mark Ronson y Andrew Wyatt.

It Never Went Away, de American Symphony - Jon Batiste y Dan Wilson.

Wahzhazhe (A Song For My People), de Killers of the Flower Moon - Scott George.

What Was I Made For? de Barbie, - Billie Eilish y Finneas O’Connell - GANADORES

MEJOR BANDA SONORA

Laura Karpman, por American Fiction

John Williams, por Indiana Jones and the Dial of Destiny

Robbie Robertson, por Killers of the Flower Moon

Ludwig Göransson, por Oppenheimer - GANADOR

Jerskin Fendrix, por Poor Things

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things - GANADORA

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

The Creator

Godzilla Minus One - GANADORA

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Napoleon

MEJOR MONTAJE

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer - GANADORA

Poor Things