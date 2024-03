BAFTA Game Awards 2024: se dan a conocer los nominados de la ceremonia

Se vienen los BAFTA Games Awards 2024 y se dieron a conocer los nominados a la ceremonia de premiación. En este video analizamos algunos de los nombres y debatimos sobre la necesidad de tantas entregas de premios diferentes.

El mundo del cine y la televisión cuenta con varias ceremonias de premios importantes que se dan cada año. Los BAFTA son una de las premiaciones más prestigiosas que existen, pero hace un tiempo dejaron de enfocarse únicamente en las pantallas chicas y grandes para adentrarse también en el mundo de los videojuegos. Este mes tendrán lugar los BAFTA Game Awards 2024, y la academia británica ya dio a conocer los nominados.

Para sorpresa de nadie, el juego que posee la mayor cantidad de nominaciones no es otro que Baldur’s Gate 3. Contando la categoría más importante, Mejor Juego, el título de Larian Studios posee 10 nominaciones, como por ejemplo Mejor Multijugador, Mejor Música, Mejor Narrativa y la categoría Player’s Choice. Curiosamente, el juego que le sigue a Baldur’s Gate 3 en cantidad de nominaciones es Marvel’s Spider-Man 2 con nueve, algo que recuerda a la situación de The Game Awards 2023, en la que el título obtuvo un alto número de nominaciones pero no pudo hacerse con ningún premio.

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games | Sony Interactive Entertainment

Emma Baehr, Directora Ejecutiva de Premios y Contenido de BAFTA, y Tara Saunders, líder del Comité de Juegos de BAFTA hablaron sobre la ceremonia de premios en el marco de la complicada situación que está atravesando la industria de los videojuegos actualmente. Las ejecutivas reconocieron que algunos de los nominados forman parte de los estudios afectados por los recientes despidos, y comentaron que los premios BAFTA son más importantes que nunca en momentos así para poder celebrar la creatividad de los trabajadores. Según Saunders, ceremonias de este tipo sirven para demostrarle a futuras generaciones que, incluso en tiempos difíciles, se puede celebrar el contenido de buena calidad.

Los BAFTA Game Awards 2024 tendrán lugar el próximo 11 de abril, y serán además la edición número 20 de los premios.