Oswald, antecesor de Mickey Mouse, regresa en una película de terror titulada ‘Oswald: Down the Rabbit Hole’

Captura del tráiler oficial de Oswald: Down the Rabbit Hole

El imperio de Walt Disney, conocido por el icónico ratón, se ve desafiado por la figura olvidada de Oswald, el conejo afortunado (Oswald the lucky rabbit). Presentado por primera vez en 1927 con el cortometraje Trolley Troubles, fue el precursor de Mickey Mouse, pero Walt Disney perdió los derechos del personaje en 1928. No obstante, a principios de 2024, los derechos de Oswald, junto con los del primer Mickey Mouse de Steamboat Willie (1928), pasaron al dominio público en Estados Unidos, generando una nueva ola de creatividad en torno a estos personajes.

Los cineastas Lilton Stewart III (The Burden of Guilt) y Lucinda Bruce (Evan Wood) asumen el desafío de reinventar a Oswald en el género de terror con la película titulada Oswald: Down the Rabbit Hole. En una entrevista, Stewart compartió su inspiración: “Me inspiré en algunas otras películas que se sumergieron en esta nueva forma de contar historias al hacer que algunos de estos personajes se volvieran hacia el lado oscuro y estoy emocionado de estrenar mi propia versión de esto.”

La trama de la película sigue a Art y sus amigos en un viaje aparentemente inocente para rastrear su árbol familiar, que se transforma en una pesadilla espeluznante al descubrir la casa abandonada de su bisabuelo Oswald. La sinopsis oficial revela: “El grupo es transportado a un lugar perdido en el tiempo, envuelto por la oscura maldad de Hollywood.”

Oswald se une así a la lista de personajes que han pasado al dominio público y que han sido llevados al terreno del horror. Mientras Winnie the Pooh, el entrañable osito, protagonizó Winnie the Pooh: sangre y miel, mostrándose en una faceta asesina, Mickey Mouse también se sumará al terror con su propia película, Mickey’s Mouse Trap, programada para el lanzamiento en 2024.

Aunque el proyecto de Oswald: Down the Rabbit Hole se encuentra en las primeras etapas de producción, estaremos pendientes a este proyecto y expectantes para ver cómo los cineastas versionan a este personaje clásico de la animación.