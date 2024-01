Mickey Mouse: la versión del ratón en ‘Barco de vapor Willie’ resurge en una nueva película de terror

Captura del tráiler oficial de Mickey's Mouse Trap

El 1 de enero del presente año marcó un hito para los fanáticos de Mickey Mouse, ya que la primera versión del icónico ratón de Disney ingresó al dominio público. Sin embargo, esta liberación no abarca todas las representaciones del ratón, sino que se centra exclusivamente en la versión inicial de Barco de vapor Willie (Steamboat Willie - 1928), el cortometraje que presentó al personaje en su clásico estilo blanco y negro. Este evento permite que cualquier persona en Estados Unidos utilice obras relacionadas con este Mickey Mouse sin incurrir en pagos ni solicitar permisos a Disney.

A pesar de que apenas han transcurrido dos días desde este suceso histórico, ya se ha anunciado la producción de la primera película de terror protagonizada por el ratón más famoso del mundo. Bajo el título Mickey’s Mouse Trap, la sinopsis revela una trama intrigante: en el vigésimo primer cumpleaños de Alex, un grupo de amigos intenta sorprenderla en su lugar de trabajo, una sala de juegos en el turno noche. Sin embargo, un asesino enmascarado, vestido como Mickey Mouse, interrumpe la celebración, proponiendo un juego macabro del cual Alex debe sobrevivir.

La película está protagonizada por Sophie McIntosh (No Way Up) y Allegra Nocita (I’ll Be Glad When You’re Dead), entre otros. Además, fue filmada, editada y dirigida por Jamie Bailey (Deinfluencer), con un guión escrito por Simon Phillips (A Royal Christmas Crush). Bailey, al respecto, comentó en un comunicado: “Solo queríamos divertirnos con todo esto. Quiero decir, es el Mickey Mouse de Steamboat Willie asesinando gente. Es ridículo. Nos divertimos haciéndolo y creo que se nota”.

Además, en consonancia con el clima de suspenso, se lanzó el avance de un videojuego titulado Infestation 88, inspirado en Steamboat Willie. Desarrollado por Nightmare Forge Games, este juego de terror cooperativo sumerge a los jugadores en una experiencia única donde deben combatir plagas siniestras causadas por versiones retorcidas de personajes clásicos y leyendas urbanas.

Con un lanzamiento tentativo para marzo, Mickey’s Mouse Trap promete ser una experiencia cinematográfica única que lleva al emblemático personaje de Disney a un territorio inexplorado.