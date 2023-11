El productor de Winnie the Pooh: Blood and Honey adaptará otros dos clásicos de Disney en clave terror

Con un presupuesto de 100.000 dólares, Winnie the Pooh: Blood and Honey recaudó más de 5 millones de taquilla

A pesar de obtener críticas negativas y una puntuación con la que jamás llegaría a aprobar un examen, Winnie the Pooh: Blood and Honey (2023) resultó ser un caso de éxito para sus productores. Con un presupuesto de 100.000 dólares, la re-imaginación del cuento clásico recaudó más de 5 millones de taquilla y esto solo puede significar una cosa: la fórmula volverá a repetirse.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el productor Scott Jeffrey compartió algunos detalles sobre la secuela de Winnie the Pooh: Blood and Honey y añadió que más versiones oscuras de franquicias de Disney muy queridas están en desarrollo actualmente. ¿Las elegidas? Bambi: The Reckoning y Peter Pan’s Neverland Nightmare.

"Winnie the Pooh: miel y sangre" (Créditos: Prime Video)

De acuerdo al ejecutivo, ambas entrarán en producción el año próximo: “En realidad íbamos a rodar Peter Pan’s Neverland Nightmare, pero el libreto no estaba del todo listo. Yo iba a dirigir Bambi, pero cambié a Peter Pan porque es más mi estilo. Estoy retrasando Peter Pan hasta abril. Bambi, en cambio, empieza a rodarse en enero. Así que estamos preparándonos ahora mismo. Va a ser una locura”.

Jeffrey, a su vez, confirmó que las versiones de terror de Pooh, Peter Pan y Bambi tienen lugar en el mismo universo retorcido. Cabe mencionar que hasta la fecha, este solo estaría incluyendo a los personajes de Disney que son de dominio público, pero es posible que otros rostros reconocibles se conviertan en asesinos en el futuro.

Mientras tanto, Winnie-the-Pooh: Sangre y miel 2 se estrenará en salas norteamericanas el 14 de febrero de 2024. Todavía se desconoce cuál será su fecha de estreno en Latinoamérica y España.