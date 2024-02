Brad Pitt se reunirá con Quentin Tarantino para su última película, The Movie Critic

El actor estadounidense Brad Pitt (d) y el director de cine estadounidense Quentin Tarantino (i), en una fotografía de archivo. EFE/Sebastien Nogier

Hace algún tiempo Quentin Tarantino adelantó que su décimo largometraje sería el último y, si esto se cumple, su prolífico recorrido como director en la gran pantalla llegará a su fin con la anunciada, The Movie Critic. Aunque los detalles sobre el enfoque y trama de la película todavía son escasos, el título que genera mucha expectativa ya encontró a su primera gran estrella: Brad Pitt.

Según un nuevo informe de Deadline, el ganador del Oscar es el primer talento en subirse a bordo del proyecto que se ambientará en California a finales de los setenta y girará en torno a un crítico de cine que escribe para una revista de adultos. Por el momento, se desconoce que otras figuras acompañarán a Pitt y cuál será el alcance de su rol.

Brad Pitt trabajó por primera vez para Quentin Tarantino en Bastardos sin gloria (Inglorious Basterds, 2009). Luego volvió a colaborar con el cineasta una década más tarde interpretando al doble de acción Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, 2019). Por este papel, Pitt ganó su primer Oscar como intérprete en la categoría Mejor actor de reparto.

Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

Teniendo en cuenta que Brad Pitt ya está en sus sesenta años resulta poco probable que interprete al personaje principal de The Movie Critic. De acuerdo a informes previos, la película se inspirará libremente en la historia de un escritor real anónimo que supuestamente murió a los treinta años.

Tarantino ha dado pocos detalles sobre el papel protagonista de The Movie Critic, pero sí declaró que buscaba un actor estadounidense a mitad de sus treinta para el rol. “Aún no lo he decidido, pero será alguien de unos 35 años. Definitivamente será un nuevo protagonista para mí. Tengo una idea de alguien a quien imagino haciéndolo realmente bien”, reconoció el cineasta en una pasada entrevista.

Sobre el crítico de la vida real también aportó: “Escribía sobre cine convencional y era el crítico de segunda fila. Creo que era un crítico muy bueno. Era muy cínico”, expresó Tarantino. “Era muy grosero. Maldecía. Usaba insultos racistas. Pero su mierda era muy divertida”, completó.

Por el momento, The Movie Critic, se encuentra en etapas de desarrollo y no tiene definida una ventana de rodaje o lanzamiento.