Wolfs: se anuncia la fecha de estreno de la película protagonizada por George Clooney y Brad Pitt

Dentro del competitivo mundo de las plataformas de streaming, Apple TV+ se ha destacado recientemente por su apuesta en proyectos cinematográficos de renombre. Dos de sus más recientes producciones, Napoleón, dirigida por Ridley Scott (Blade Runner), y Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon), bajo la dirección de Martin Scorsese (Taxi Driver), son prueba de su compromiso con la calidad. Estas películas, que cuentan con participaciones estelares de Leonardo DiCaprio (Titanic), Robert De Niro (El irlandés), Lily Gladstone (Vidas de mujer), Joaquin Phoenix (Guasón) y Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Fallout), la ubican como una productora digna de atención.

Tras una pausa ocasionada por la huelga de actores y guionistas, la industria cinematográfica retoma su actividad. En este contexto, destaca la colaboración entre Apple Studios y Sony Pictures en el thriller psicológico Wolfs, que cuenta con el respaldo de Jon Watts, conocido por su trabajo en Spider-Man: de regreso a casa (Spider-Man: Homecoming - 2017). La trama seguirá la vida de dos hombres extraños con el mismo trabajo, protagonizados por la icónica dupla de George Clooney (Gran estafa: Ocean’s Eleven) y Brad Pitt (El club de la pelea).

Jon Watts no solo se encarga de la dirección y escritura de Wolfs, sino que también asume el rol de productor junto a Dianne McGunigle (Destino final 6). Clooney, a través de Smokehouse Pictures (Pasaje al paraíso), comparte labores de producción ejecutiva con Grant Heslov (Operación monumento), mientras que Brad Pitt, junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B Entertainment (Guerra mundial Z), completan el sólido equipo de producción.

George Clooney, quien también se encuentra trabajando en un proyecto de Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) para Netflix junto a Adam Sandler (Son como niños), ha demostrado su versatilidad al desempeñar el rol de director en The Boys in the Boat, estrenada el pasado 25 de diciembre en Estados Unidos.

La anticipación por Wolfs crece, y se espera su llegada a los cines el 20 de septiembre de 2024, antes de su estreno en Apple TV+. Con este proyecto, la plataforma continúa consolidándose como un jugador importante en la industria del entretenimiento, respaldado por nombres de peso y propuestas cinematográficas ambiciosas.