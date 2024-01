Like a Dragon: Infinite Wealth - New Game Plus estará disponible sólo para ediciones premium

Like a Dragon: Infinite Wealth, de SEGA.

Sega ha captado la atención de los jugadores al tomar una decisión inusual: limitar el acceso a la función New Game Plus en Like a Dragon: Infinite Wealth, reservándola exclusivamente para las ediciones Digital Deluxe y Ultimate.

La revelación, destacada por PCGamer, se encuentra en la página oficial de Like a Dragon: Infinite Wealth, donde se detallan las diferencias entre las cuatro versiones del juego: tres digitales y una física.

La Edición Estándar, como se puede ver en el sitio web, ofrece solo el juego base, sin beneficios adicionales. Sin embargo, la Edición Deluxe y la Ultimate, ambas versiones digitales, mencionan específicamente el modo New Game Plus como un beneficio exclusivo.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Hace un mes, el usuario de Reddit Megasomark contactó al equipo de soporte de Sega para aclarar la situación. Sorprendentemente, el equipo de soporte confirmó que “New Game Plus sólo está disponible con el paquete Master Vacation”.

En cuanto a la versión física de Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega proporciona poca información, limitándose a destacar los incentivos de reserva, donde curiosamente, el paquete Master Vacation no figura.

La idea de bloquear una función de juego regular detrás de versiones más costosas ha generado preguntas y discusiones. Este juego podría marcar un momento crucial para la franquicia, posiblemente despidiendo al legendario Kiryu y consolidando a Kasuga como su sucesor. El esperado Like a Dragon: Infinite Wealth tiene su lanzamiento programado para el 26 de enero en PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One. El debate sobre la estrategia de Sega seguramente continuará hasta el día del lanzamiento y más allá.