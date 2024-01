Weapons: la nueva película de Pedro Pascal con el director de Barbarian se prepara para su rodaje

Georgina Campbell as Tess in 20th Century Studios' BARBARIAN, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Durante el último tiempo a Pedro Pascal (de nombre completo José Pedro Balmaceda Pascal) lo hemos visto formar parte de todo tipo de producciones tanto del cine como de la pantalla chica. Luego de participar en títulos como Narcos, Game of Thrones, The Mandalorian e incluso, The Last of Us, ahora incursionará con una propuesta de terror de la mano del cineasta Zack Cregger.

Conocido principalmente por su trabajo en comedia, Cregger marcó su debut como director de un largometraje con Barbarian (2022), una de las películas más interesantes de ese año. ¿Su siguiente proyecto? ¡Weapons! una cinta que fue descrita como “una epopeya de terror interrelacionada y de múltiples historias que, tonalmente, está en la línea de Magnolia de Paul Thomas Anderson”.

La novedad sobre Weapons es que falta muy poco para que se inicie su rodaje. Según informa World of Reel, la producción se pondrá en marcha en febrero de 2024. Se calcula que las grabaciones se extenderán hasta mediados de abril. El informe del medio también adelanta que su historia estará relacionada con “brujería y niños desaparecidos” y que podría ser una película de larga duración ya que cuenta con un libreto bastante extenso.

Pedro Pascal y Renate Reinsve (The Worst Person in the World, 2022) encabezarán el reparto de la película aunque se desconocen detalles concretos de sus roles. En julio de 2023, el insider Daniel Richtman informó de que Brian Tyree Henry, Tom Burke, Austin Abrams y June Diane Raphael también se unían al reparto.

Weapons ya ha generado mucha expectativa, sobre todo por el éxito y la sorpresa que supuso Barbarian, la ópera prima de su director que recaudó 45 millones de dólares en su paso por las salas de cine con un presupuesto estimado de 4,5 millones.

Por el momento, lo nuevo de Pedro Pascal y Zach Cregger no tiene definida una fecha de estreno.