El acuerdo entre el sindicato SAG-AFTRA y Replica desata la ira de actores en videojuegos

El sindicato de actores SAG-AFTRA ha generado malestar entre numerosos intérpretes de videojuegos después de firmar un acuerdo con la compañía Replica, que busca crear réplicas de voces mediante inteligencia artificial (IA) para su uso en videojuegos, entre otras cosas. Aunque el sindicato afirma que su pacto con Replica permitirá un enfoque “justo” y “ético” para crear voces de IA, está claro que varios actores con presencia en títulos como Baldur’s Gate 3, Mortal Kombat y Starfield, hasta Apex Legends, World of Warcraft y Genshin Impact, no están de acuerdo.

El anuncio de SAG-AFTRA afirmó que el acuerdo “innovador” permitirá a los actores licenciar su voz a Replica como una réplica digital, permitiendo a desarrolladores de videojuegos y otras compañías recrear la actuación vocal de un actor según lo deseen para un proyecto. La defensa contra la IA, específicamente en relación con réplicas digitales y modelos de entrenamiento, ha sido un punto central en las negociaciones en curso de SAG-AFTRA con estudios de videojuegos.

“Con este acuerdo, hemos logrado un consentimiento plenamente informado y una compensación justa cuando se trata del uso de las voces y actuaciones de nuestros miembros”, dijo Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y principal negociador de SAG-AFTRA, sobre el acuerdo reciente. El sindicato afirma que el acuerdo ofrece “protecciones líderes en la industria” para los actores en relación con la IA.

Actores con presencia en títulos como Baldur’s Gate 3, Mortal Kombat y World of Warcraft se oponen al acuerdo de SAG AFTRA con Replica

Estas protecciones incluyen establecer un estándar mínimo para los términos y condiciones en cuanto a réplicas de voz de IA, así como requerir que los actores autoricen el uso de su voz para dichos proyectos y negocien cómo y dónde se utiliza su doble digital. El acuerdo también permite a los artistas optar por no permitir que su voz de IA se utilice en el futuro si así lo decidieran.

Es decir, en lugar de oponerse completamente a la sustitución de actores por IA, el acuerdo busca poner el control de cualquier recreación de IA en manos de los actores a través de licencias formales, recuperando así algo de poder de las herramientas de IA que cosechan el trabajo de miles de creadores sin ningún tipo de crédito o compensación. Sin embargo, lo que no está claro en este momento, entre otras cosas, es cómo funcionará exactamente esa compensación o acreditación, junto con detalles sobre cómo se almacena y comparte la información.

“Nuestros acuerdos con actores de doblaje garantizan que los desarrolladores de juegos que utilizan nuestra plataforma solo acceden a talento con licencia que ha dado permiso para que su voz se utilice como un conjunto de datos de entrenamiento, en lugar del tipo de uso de otras plataformas de IA, que utilizan métodos de adquisición de datos no éticos para replicar y sintetizar voces sin permiso”, dijo Shreyas Nivas, CEO de Replica.

Aunque el anuncio de SAG-AFTRA afirmaba que el acuerdo fue “aprobado por los miembros de la comunidad de intérpretes de la voz, afectados por esta situación, en el sindicato”, parece que no se comunicaron con varios actores de videojuegos de relevancia, quienes rápidamente acudieron a las redes sociales para criticar el acuerdo y la aparente falta de consulta.

“¡Nadie en nuestra comunidad aprobó esto que yo sepa! Los videojuegos son la mayor parte de mi sustento desde hace años. ¿A quién te refieres?”, escribió Steve Blum, el prolífico actor conocido por interpretar a Sub-Zero y Baraka en Mortal Kombat, Grunt en Mass Effect y Wolverine en varios juegos de Marvel, entre otros créditos en World of Warcraft, Final Fantasy, Diablo IV y más.

“Humildemente consideraría que soy uno de los mejores actores de voz que trabaja en videojuegos. Nadie me preguntó acerca de esto. Nadie buscó mi opinión. Por lo que estoy viendo, nadie preguntó a ninguno de mis colegas tampoco”, dijo Elias Toufexis, quien interpreta a Adam Jensen en Deus Ex y a Sam Coe en Starfield, entre muchos otros.

“No tenemos que ser anti-IA, pero sí necesitamos transparencia. Nadie fue informado acerca de Replica”, dijo Melissa Medina, actriz de Starfield, Return to Monkey Island, Valorant y Star Wars: The Old Republic, calificando el acuerdo con Replica como una “traición”: “SAG demostró que no tiene absolutamente ningún entendimiento de la IA ni tampoco alguna intención de protegernos de ella”.

Allegra Clark, la actriz detrás de personajes como Bloodhound en Apex Legends, Beidour en Genshin Impact y Marisa en Street Fighter 6, expresó de manera similar que el acuerdo fue un “puñal por la espalda monumental” mientras el sindicato continúa negociando.

“Si estuviera involucrada en las negociaciones, estaría absolutamente FURIOSA en este momento”, escribió. “Esto socava gravemente al comité de negociación”.

El actor y director de Baldur’s Gate 3 y Dying Light 2, Thomas Mitchells, calificó el acuerdo como “decepcionante” y “preocupante”, sugiriendo que “los estudios pasarán por alto la creatividad por conveniencia y esto podría tener un efecto perjudicial en los artistas”, mientras Crabtree-Ireland reconocía que el crecimiento de la IA había llevado a que “los estudios de juegos exploren formas más eficientes de crear sus juegos”.