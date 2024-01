Zack Snyder negocia con Warner Bros. para una versión extendida de Sucker Punch

Los CEO de Warner Bros. Discovery y Paramount Global se reunieron para conversar sobre una posible unión entre ambas empresas. Ana Manson y Lu Agosta debaten sobre el tema, sobre qué posibilidades hay de que esto se haga realidad y los detalles que sabemos hasta el momento.

Zack Snyder recientemente estrenó Rebel Moon: La niña del fuego (Rebel Moon - Part One: A Child of Fire), su esperada ópera espacial inspirada libremente en Star Wars. Aun así, parece que todavía no ha terminado con uno de sus proyectos anteriores. Se trata de Sucker Punch (2011) una película descrita por el propio cineasta como “Alicia en el País de las Maravillas con metralletas” que supuso su cuarto trabajo como director y el primero basado en un concepto totalmente original.

A pesar de haber sido muy criticada por la prensa (especialmente por su representación de la mujer), Snyder no sólo quiere revisitar la propiedad para dar vida a su visión original, sino que también desea reunir al reparto y realizar nuevas tomas. En una entrevista reciente con Total Film, Snyder reveló que actualmente está en negociaciones con el estudio y que le encantaría traer de regreso a las actrices Emily Browning y Abby Cornish.

“Estoy trabajando con Warner Bros. para encontrar una oportunidad de regresar. Aunque hicimos una versión extendida, no es la película completa. Creo que si puedo conseguir a las chicas (Emily y Abby) y el equipo de nuevo para algunos reshoots sería increíble”, reconoció. “Nunca he llegado a hacer la versión del director. Aún planeo hacerlo en algún momento”, confesó Snyder.

Emily Browning en Sucker Punch (2011, Zack Snyder)

Sucker Punch narraba la historia de Babydoll, una joven que es internada en un psiquiátrico por su padrastro maltratador. A modo de escape se refugia en un mundo fantástico en el que forma parte de un equipo de guerreras, como alternativa a su sombría realidad.

Rebel Moon: La niña del fuego, lo nuevo de Zack Snyder, está disponible en exclusiva en el catálogo de Netflix.