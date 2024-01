REVIEW | Dragon Quest Monsters: The Dark Prince - “Coleccionemos criaturas desconocidas”

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince | Desarrolladores: Square Enix, TOSE | Distribuidor: Square Enix

Occidente y Dragon Quest no eran sinónimos, como lo es Final Fantasy si de sagas de RPG japonés hablamos. Más allá de que la franquicia siempre logró lanzar sus títulos de este lado del mundo, el verdadero puntapié fue Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.

El JRPG tiene miles de sagas y sub sagas en su haber que nunca lograron despegar de la misma forma que cualquiera de las últimas propuestas de Atlus, o lo que Square Enix preparase con Final Fantasy. Star Ocean, SaGa, cualquier Xeno hasta Xenoblade, son algunos ejemplos.

En el caso de Dragon Quest, si ya la tenía difícil, más difícil lo fue para su sub saga Monsters, que en un intento muy a su forma de recrear el coleccionismo de criaturas de Pokémon, utiliza a los “icónicos” monstruos de Dragon Quest para crear un mundo de entrenadores de criaturas.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince llega para cerrar un muy buen 2023 para Square Enix, y en el 25 aniversario de la saga Monsters quiere presentarle al mundo nuevamente un estilo de juego muy particular. Ubicado en el universo de Dragon Quest IV, y tomando como protagonista al antagonista del original, The Dark Prince nos presenta a Psaro y su equipo de criaturas imparables.

El rey de los monstruos, o mejor dicho el papá de Psaro, le quita sus poderes para combatir a los de su clase con sus propias manos. La premisa más básica que puedas imaginarte se da en The Dark Prince, porque claro, si no puede luchar con sus manos, de alguna forma debería hacerlo: convirtiéndose en un Monster Wrangler.

En unas horas iniciales bastante tediosas, Psaro aprenderá que debe salvar al mundo tomando el lugar de su padre (que luego en Dragon Quest IV lo convertirá en antagonista) mientras entrena al mejor grupo de criaturas para combatir. Bien a su estilo, y solo comparable con Pokémon en cuanto a coleccionar y entrenar a sus monstruos, esta iteración de Dragon Quest Monsters le presenta al mundo la saga y nos deja, entre problemas interminables de performance, una aventura bastante divertida.

¿Sus problemas? La repetición de mapas, el loop de juego alrededor de una historia interesante, y sus claras limitaciones técnicas en Nintendo Switch. ¿Sus puntos fuertes? Un combate adaptable a cualquier jugador casual o profesional de las batallas por turno, un sistema de creación de criaturas que da ganas de explorar, y un sin fin de monstruos por conocer.

Los problemas de performance en Nintendo Switch ya son moneda corriente. En una consola que ya está agotando sus recursos hasta para juegos exclusivos, quien encara este tipo de propuestas debe saber de antemano que los problemas están hasta la última hora de juego.

Ese es quizás el punto más bajo de The Dark Prince, por que el grindeo y la repetición de mapas podrían pasar sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque su gameplay es extremadamente divertido y se adapta a cualquier jugador, presentándonos un desfile de criaturas completamente desconocidas para aquellos que no siguen la saga Dragon Quest, o incluso para los que jugaron únicamente a Dragon Quest XI.

Con un sistema de batallas muy personalizado, donde las peleas son casi automáticas y elegimos desde el vamos las órdenes o estratégias para nuestro equipo, nos alejamos un poco de la fórmula Pokémon. Salvo en alguna que otra pelea contra un jefe, el juego nos permite concentrarnos en la colección de criaturas y su desarrollo, para no preocuparnos en lo absoluto por una dificultad de combate.

Su sistema automático y de elección de estratégias nos llevan a un escenario parecido al de Digimon World, donde es más divertido personalizar a nuestro equipo sin tener que preocuparnos por una estrategia en cada enfrentamiento. La IA tomará decisiones muy acertadas, y nos dejará recorrer los extensos (pero repetitivos) mapas de The Dark Prince en busca de nuevas y poderosas capturas.

La creación de nuevos monstruos a través del sistema de síntesis es la forma de obtener a las mejores criaturas del juego, y aunque estas sean producto de dos criaturas quizá en nivel muy alto, el juego nos las devuelve en nivel 1. Esto hace que tengamos que esforzarnos en combates, por suerte automáticos, muchas veces si queremos tener actualizado el equipo. Algo imprescindible en cada área y mazmorra del juego.

Hablando de mazmorras, sus espacios de exploración de mundo abierto dejan mucho que desear, pero no así en sus dungeons. Con divertidos, y muy típicos puzzles del RPG japonés, vamos a explorar en cada área nueva un conjunto de pasillos y acertijos combinados con una mejor performance de espacios cerrados. Criaturas más poderosas se encuentran acá, y jefes que desafiarán toda esta progresión de equipo que tenemos a lo largo del juego.

Puntos de habilidades, accesorios equipables para cada criatura, y la posibilidad de conservar puntos de habilidad entre síntesis, hacen de la progresión de cada unidad una repetición bastante adictiva. Es acá donde tenemos que parar un poco y decirlo: si esto último no es lo que te divierte, no solo The Dark Prince, sino ningún juego de la saga Monsters es para vos.

Las clásicas narrativas de Dragon Quest se ven reflejadas en todo momento, pero la falta de voice acting únicamente para su personaje principal le quitan mucho poder a Psaro. Un personaje que el fan de la saga ya conoce, que ya vio actuar, y que en una propuesta divertida debería darnos más de aquel antagonista del juego de NES o de Nintendo DS.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince es recomendable para todos aquellos que quieran un escape a la típica fórmula de Pokémon, o un spin-off certero de Dragon Quest. No importa si te entretiene o te llama la atención este mundo. Claro está, que si esto es así, se disfruta mucho más esta aventura, pero quienes busquen un RPG de esta índole no se van a sentir decepcionados.

Los problemas de performance para quienes disfrutamos de estas propuestas de batallas por turnos no son un problema per se, pero si es importante remarcar que la consola híbrida de Nintendo ya está pidiendo pista hace rato, incluso en sus títulos exclusivos como Pokémon Scarlet & Violet, o sus desarrollos exclusivos de empresas como Square Enix para el caso de The Dark Prince.