Steam revela su lista de Lo mejor de 2023 con los juegos más jugados, los más vendidos y otras categorías

Starfield, de Bethesda.

Estamos a nada de que termine este 2023, y es la época en la que todos hacemos balances sobre lo que fue este año. En el mundo de los videojuegos, todos hacemos nuestras propias listas, a los que también se suman grandes sitios como Steam. En este caso, la tienda de Valve reveló su listado con lo mejor del año, dividido en varias categorías y dentro de cada una hay varias divisiones: juegos de nivel Platino, de nivel Oro, de nivel Plata y de nivel Bronce. Si bien dentro de las divisiones los juegos no tienen un orden específico, sí son muy curiosos los juegos que integran cada categoría.

La primera categoría es “Los mejores juegos del año, medidos por sus ingresos brutos”, la cual incluye títulos que no fueron lanzados este año, pero que sí les fue bien en cuanto a ventas en este 2023. Los títulos que integran el nivel Platino son Apex Legends, Baldur’s Gate 3, Starfield, Hogwarts Legacy, Lost Ark, Cyberpunk 2077, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Destiny 2, Counter-Strike 2, Sons of the Forest, y Call of Duty: Modern Warfare II, Modern Warfare III y Warzone. La categoría “Los mejores lanzamientos del año, medidos por sus ingresos brutos” es la contraparte que únicamente incluye juegos de este 2023, y el nivel Platino lo conforman Street Fighter 6, Starfield, Cities: Skylines II, Remnant II, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Payday 3, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy, Sons of the Forest, y Baldur’s Gate 3.

Resident Evil 4 Remake, de Capcom.

Otra de las grandes categorías es “Los juegos más populares del año según el número máximo de jugadores simultáneos”, que también incluye títulos que no fueron lanzados este año. El nivel Platino de esta categoría lo conforman juegos que llegaron a tener más de 300.000 jugadores en simultáneo, y los títulos son Goose Goose Duck, Sons of the Forest, Hogwarts Legacy, PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2, Baldur’s Gate 3, Destiny 2, Apex Legends, Dota 2, Starfield, y Lost Ark. Early Access también tiene su reconocimientos, con la categoría “Los mejores graduados del año en el acceso anticipado, medidos por sus ingresos brutos”, en la que están los juegos Sun Haven, Ready or Not, Baldur’s Gate 3, Wartales, Marvel Snap, Everspace 2, My Time at Sandrock, Farlight 84, Against the Storm, Dave the Diver, Demonologist, y Disney Dreamlight Valley.

Finalmente, Steam presenta varias categorías separadas por la forma en la que juegan los usuarios. “Los juegos más populares del año en Steam Deck según el número diario de jugadores activos” está conformada por Elden Ring, Dave the Diver, Hogwarts Legacy, The Witcher III: Wild Hunt, Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4 Remake, Grand Theft Auto V, Half-Life, Starfield, Vampire Survivors, Armored Core VI: Fires of Rubicon, y Cyberpunk 2077. “Los juegos más populares del año, medidos por el número diario de jugadores activos usando mandos” está compuesta por Armored Core VI: Fires of Rubicon, Rocket League, FIFA 23, Hogwarts Legacy, Elden Ring, EA Sport FC 24, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, Starfield, NBA 2K23, Apex Legends, y Call of Duty: Modern Warfare II, Modern Warfare III y Warzone. La última categoría, “Las mejores experiencias exclusivas de VR del año, medidas por sus ingresos brutos” la forman Boneworks, Blade & Sorcery, Bonelab, Beat Saber, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Gorilla Tag, Half-Life: Alyx, VTOL VR, Pavlov, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Into the Radius, y Ghosts of Tabor.

Mientras tanto, Steam está en medio de sus ofertas de fin de año, las cuales terminarán el 4 de enero.