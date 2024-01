PlayStation Plus: Sony revela los juegos que se llegarán al servicio en enero

Faltan apenas horas para que este 2023 llegué a su fin, y Sony lo sabe. Por eso, como cada mes, ya se anunciaron cuáles serán los títulos que se sumen al PlayStation Plus de Enero de 2024, y Lucas Rivarola junto a Noxi, te cuentan cuáles son los elegidos.

Con el fin de un mes llega el comienzo del próximo, y eso significa que también llegarán nuevos videojuegos al servicio de PlayStation Plus de Sony. Después de un año muy particular en el que el servicio vio un incremento de sus precios en todos los niveles de suscripción, PlayStation comienza este 2024 con un trío de juegos que tal vez no sean de la talla más grande, pero que así y todo serán más que bienvenidos para los usuarios de PlayStation Plus.

A Plague Tale: Requiem, de Asobo Studio.

El primer título, y el más importante de los tres, es A Plague Tale: Requiem, de Asobo Studio. Este juego es la secuela del premiado A Plague Tale: Innocence, que continúa la historia de los hermanos Amicia y Hugo. En esta entrega, el dúo viaja a nuevas tierras hacia el sur con el objetivo de intentar encontrar una cura para la enfermedad de Hugo, a la vez que escapan de soldados de la Inquisición y de la plaga de ratas que afecta al continente. A Plague Tale: Requiem estará disponible para los usuarios de PlayStation 5.

Evil West, de Flying Wild Hog.

Evil West es el segundo juego del listado, y es un título desarrollado por el estudio polaco Flying Wild Hog lanzado en el año 2022. Este juego es un shooter en tercera persona que combina una estética inspirada en el steampunk con una ambientación del Lejano Oeste, para ponernos en la piel de un cazavampiros que defiende a la humanidad en la frontera norteamericana. Según el estudio, el sistema de combos del juego fue inspirado por la serie Devil May Cry, mientras que el combate cuerpo a cuerpo fue influenciado por la entrega de God of War del 2018. Evil West estará disponible tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4.

Finalmente, el juego independiente Nobody Saves the World le da un cierre a la lista. Este RPG de acción fue desarrollado por Drinkbox Studios, los creadores de la serie Guacamelee!. Nobody Saves The World mantiene el tono humorístico de Guacamelee! y nos pone en la piel de Nadie, un personaje que puede cambiar de forma para explorar las mazmorras generadas de manera procedural. El juego cuenta con más de 80 habilidades diferentes y hasta la posibilidad de jugar en cooperativo tanto de forma local como online. Nobody Saves The World estará disponible en su versión de PlayStation 5 y PlayStation 4.

Estos tres juegos estarán disponibles para descargar a partir del 2 de enero hasta el día 5 de febrero. Los juegos del mes de diciembre, Lego 2K Drive, Powerwash Simulator y Sable dejarán de estar disponibles el día 1 de enero.