Versus Evil, la distribuidora de juegos independientes, cierra sus puertas luego de diez años

The Banner Saga, de Stoic.

Este 2023 aún no llega a su fin y la industria de los videojuegos todavía continúa recibiendo golpes en cuanto a sus estudios. Tanto nombres grandes como empresas de menor talla se han visto afectados a lo largo del año por oleadas interminables de despidos y hasta cierres de estudios. Este es el caso de Versus Evil, una distribuidora de juegos independientes que anunció su cierre y el despido de todos sus trabajadores, después de diez años en la industria de los videojuegos publicando juegos como The Banner Saga y Pillars of Eternity II: Deadfire.

Versus Evil dio a conocer la noticia en sus redes sociales, publicando un mensaje para agradecer a sus fans. Previo al mensaje de la compañía, varios empleados habían comenzado a compartir la situación en sus cuentas personales. Versus Evil era una empresa pequeña, con solamente 13 empleados, y varios de ellos dieron a conocer que todos se quedarían sin trabajo por el cierre de la compañía. Algunos incluso comentaron que la decisión no fue de Versus Evil, sino de su dueño tinyBuild, el cual recientemente había recibido una inversión de 2 millones de dólares por parte de Atari. Versus Evil no es la primera compañía de tinyBuild que sufre despidos, ya que a principios de mes Hakjak Studios también cerró sus puertas.

Así es como Versus Evil se une a la extensa lista de estudios que sufrieron dificultades este año. La semana pasada Embracer Group protagonizó una oleada de despidos que afectó a los estudios 3D Realms y Slipgate Ironworks, que formó parte de una reestructuración de la empresa que ya dejó a 900 personas sin trabajo. Muchas otras compañías del mundo de videojuegos han sido afectadas por despidos, como por ejemplo Digital Extremes, Epic Games, BioWare, Bungie, CD Projekt Red, Ascendant Studios y muchos más. Microsoft también estuvo en el centro de una enorme oleada que afectó a más de diez mil trabajadores de estudios como Bethesda y 343 Industries.

Versus Evil había sido fundada en 2013 y celebró su décimo aniversario este año. En noviembre había sido adquirida, junto con el estudio Red Cerberus por tinyBuild.