Star Wars: Andor retrasa el estreno de su segunda temporada

Diego Luna en Andor (Créditos: Disney+)

El 2023 está llegando a su fin y Disney+ ha comunicado un listado con las series y películas que se estrenarán el año próximo. Star Wars está presente con títulos como The Acolyte, Skeleton Crew, así como también con las nuevas temporadas de The Bad Batch y Tales of the Jedi. Sin embargo, Andor ha quedado fuera del calendario de estrenos. Esto significa que la segunda temporada de la serie protagonizada por Diego Luna será retrasada, por lo menos, hasta 2025.

La primera entrega de Andor contaba una de las historias más oscuras ambientadas en el universo creado por George Lucas hasta la fecha. Luna interpretaba nuevamente el papel del rebelde Cassian Andor en la producción que servía de prólogo a Rogue One: Una historia de Star Wars (Rogue One: A Star Wars Story, 2016).

Durante la Star Wars Celebration de este año se anunció que la segunda temporada llegaría a mediados del 2024. No obstante, en julio el rodaje se vio interrumpido debido a las huelgas de actores y guionistas. Dado que faltaban dos semanas para finalizar la fotografía principal se suponía que el rodaje sería una prioridad para Disney. Sin embargo, no ha habido noticias desde entonces y ahora todo indica que habrá que esperar un poco más.

¿Qué ocurre con las demás producciones televisivas de Star Wars?

Se ha confirmado el desarrollo de una cuarta temporada de The Mandalorian

Disney y Lucasfilm confirmaron recientemente el calendario de Star Wars para 2024 que incluye sólo cuatro series de televisión: dos de acción real y dos de animación. Entre las dos primeras se encuentran The Acolyte y Skeleton Crew, mientras que The Bad Batch y Tales of the Jedi forman parte del segundo grupo.

Por el momento, tampoco ha comenzado la producción de la cuarta temporada de The Mandalorian. Esto significa que la segunda temporada de Andor, que también será la última, ocuparía un lugar destacado entre los lanzamientos de Lucasfilm para 2025.