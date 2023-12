Percy Jackson y los Dioses del Olimpo: hablamos con los actores Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Disney+)

El día de ayer se estrenaron los primeros episodios de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, la nueva serie de Disney+ basada en los libros de Rick Riordan. Para conocer más sobre este proyecto, tuvimos la chance de entrevistar a tres de los actores que hicieron realidad la serie: Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri. Pudimos hablar de temas como sus escenas favoritas, o qué significa hacer una serie de una propiedad que ya tenía una película.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Desde Malditos Nerds | Infobae, pudimos entrevistar al joven cast de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Elian Aguilar tuvo una amena charla con Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri, los protagonistas.

—Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Elian, de Argentina, Latinoamérica. He visto cuatro episodios de Percy Jackson. Me encantó, y estaba pensando, ¿cuál fue el proceso para construir, para crear este personaje? Porque es una situación atípica, tienes un libro, series, miniseries, dos películas. No es lo mismo que crear un nuevo personaje y desarrollarlo. ¿Cómo fue ese proceso?

Walker Scobell: —Creo que todos tomamos lo que estaba en los libros y expandimos en base a ellos, porque creo que tuvimos más tiempo con nuestros personajes para expandirlos nosotros mismos y creo que una persona que nos ayudó mucho fue nuestro coach de actuación Andrew, pasamos mucho tiempo con él preparándonos, todos los días tendríamos clases y Andrew vendría a hablarnos de la escena que hacíamos. Creo que nos ayudó mucho a descifrar nuestros personajes

Percy Jackson y los dioses del Olimpo - Disney+

—¿Y tratas de evitar ver las películas o no?

Aryan Simhadri: —Creo que vimos las películas antes porque éramos muy fans de Percy Jackson. Para mí personalmente, no hablo por ellos, pero algo que me gusta mucho de las películas es la química natural que todos tenían especialmente Grover y Percy. Creo que, como en tu pregunta anterior, tratamos de tomar de todas las adaptaciones de los libros y obviamente eso fue una gran fuente de inspiración porque los actores son muy buenos, así que tener ese recurso ayudó mucho.

—De acuerdo, perfecto. Ustedes no están en la misma situación que Harry Potter, que ellos tuvieron con su primera película, ustedes ya hicieron unas grandes películas pero esta es una franquicia importante, es una saga importante. ¿Cómo fue el momento en que te diste cuenta que serías el protagonista de esta saga?

Leah Jeffries: —¿Cómo explicarlo? Este es uno de los shows más grandes, de las series más grandes en las que he estado. Y siento que, para mí, fue muy emocionante pero también me puso nervioso pensar “lo tengo”, “voy a hacer esto”, todavía había algo en el fondo de mi cabeza diciendo “Recuerda, no te olvides de esto, no olvides aquello, no olvides eso”. Mientras más te dices a ti mismo que no te olvides algo lo vas a olvidar, pero creo con todos filmando juntos nos ayudamos. ¿Sabes? Realmente terminó sucediendo así que me alegra que digas que te gusta el show.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo - Disney

—¡Sí! Yo he visto solamente cuatro episodios, pero en esos cuatro episodios, ¿en cuál de ellos está la secuencia que más disfrutaron de hacer? La batalla en el campamento, puedo asumir, ¿pero tienen otras?

Aryan Simhadri: —Sí, creo que además de las cosas del campamento porque esa es una respuesta fácil, quizás no es la que más disfruté pero definitivamente la más memorable fue la secuencia del minotauro, que pudimos hacer. Teniendo en cuenta todo lo que llevó, desde el principio, hasta cuando termina en la zanja, esa escena entera fue, quizás, ¿dos? Más de tres semanas de filmación. Fue nuestra primera introducción a lo mucho que este show requiere de todos los que trabajamos y me alegra que todos hayan dado lo mejor de ellos todos los días.

—De acuerdo, la última pregunta para cada uno: ¿Cuál es tu mito griego favorito?

Walker Scobell: —¡Es una buena pregunta!

Aryan Simhadri: —Yo diré la mía, o si tu quieres la tuya...

Walker Scobell: —Yo diría Icarus, sí...

—¿Y la tuya Leah?

Leah Jeffries: —Disculpa, ¿podrías repetirlo?

—Tu mito griego favorito.

Leah Jeffries: —No puedo nombrar ninguno. Perdón, no debí decir eso en voz alta. Siento que no se me viene a la cabeza, como que, siento que debí haber estudiado esto. Dime uno que yo podría conocer.

El actor Walker Scobell protagoniza "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" , donde interpreta a un joven de 12 años que descubre ser semidiós e hijo de Poseidón. (Créditos: Disney+)

Walker Scobell: —Medusa...

Leah Jeffries: —Oh sí, Medusa, amo a Medusa, todos los días.

Walker Scobell: —Odisea, Aquiles.

Aryan Simhadri: —Oh, realmente me gusta Aquiles.

Walker Scobell: —Aquiles, siempre me vuela la cabeza.

Leah Jeffries: —No sé por qué estaba pensando en... criaturas mitológicas, por alguna razón. Por eso estaba un poco perdida en esta charla.

—Gracias por su tiempo, buena suerte para esta franquicia y para esta serie.