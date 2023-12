Hunter x Hunter, el manga de Yoshihiro Togashi, recibirá un juego de peleas de la mano de Eighting

Hunter x Hunter (Crunchyroll)

Este pasado fin de semana tuvo lugar el Jump Festa 2024, un evento anual japonés dedicado a las últimas novedades de algunos de los manga y anime más importantes del momento. Entre las varias noticias de anime que surgieron del evento, también dijo presente el mundo de los videojuegos, y los fans del legendario manga Hunter x Hunter están de suerte: la obra de Yoshihiro Togashi recibirá un nuevo videojuego de peleas, desarrollado por el estudio Eighting.

La noticia se dio a conocer en el booth de Bushiroad, quien será el distribuidor del juego. Bushiroad es conocido en el mundo de los juegos de anime como la distribuidora de varios juegos musicales de franquicias como Love Live! y BanG Dream!, además de varios títulos de otras franquicias de anime. Eighting, el desarrollador, colaboró con varias empresas en diversos juegos de peleas, como la saga Bloody Roar, Tatsunoko vs. Capcom, el reciente DNF Duel junto con Arc System Works, y el legendario Marvel Vs. Capcom 3. Además, el estudio ayudó a empresas como Nintendo con Pikmin 4, o Capcom con varios juegos de Monster Hunter.

Hunter x Hunter es un manga que comenzó en el año 1998 en la legendaria revista japonesa Shonen Jump y desde entonces ha recibido dos adaptaciones al anime: una en el año 1999 y otra más reciente en el 2011. Hunter x Hunter también tiene una extensa trayectoria en el mundo de los videojuegos, ya sea con títulos propios como Hunter x Hunter: Altar of Dragon en PlayStation 2 y Hunter x Hunter: Wonder Adventure de PlayStation Portable, o con títulos que incluyen personajes del manga como J-Stars Victory Vs y Jump Force.

Aún no se tiene mucha información sobre el nuevo juego, pero junto con su anunció se dio a conocer que el 6 de enero Bushiroad hará una transmisión para brindar más detalles.