Godzilla Minus One rompe un nuevo récord en el mercado norteamericano

Godzilla Minus One (Toho Co., Ltd)

Al igual que el kaiju más celebre del cine, Godzilla Minus One continúa arrasando con todo en su paso por las salas de cine. Anteriormente la película nipona dirigida por Takashi Yamazaki se había convertido en el estreno japonés de acción real más taquillero del año, pero su éxito continuado le ha permitido alcanzar otro hito más.

Variety reveló que Godzilla Minus One ya recaudó 25,3 millones de dólares desde su estreno en Estados Unidos. Esto la convierte en la película japonesa más taquillera jamás estrenada en el mercado norteamericano. El logro es aún mayor, teniendo en cuenta que la cinta número 37 del popular monstruo de Toho tuvo un costo de producción de tan solo 15 millones de dólares.

Para tener algo de perspectiva, las películas del Monsterverse de la compañía Legendary como Godzilla: Rey de los monstruos (2019) o Godzilla vs. Kong (2021) contaron de un presupuesto que rondó entre los 150 y 185 millones de dólares, dependiendo del título.

Godzilla Minus One | Tráiler oficial

A su vez, Godzilla Minus One no solo está haciendo dinero en su paso por salas, sino que le está gustando bastante tanto al público como a la crítica especializada. La cinta de Yamazaki mantiene un promedio de 97% en Rotten Tomatoes. Entre los puntos altos se destacan no solo los efectos visuales, sino también las interpretaciones de sus actores y la tridimensionalidad de sus personajes.

Godzilla: Minus One se estrenó en Japón el pasado 3 de noviembre y está disponible Estados Unidos desde el 1 de diciembre. En México y Chile llegará a salas a través de la distribuidora Konnichiwa! el próximo 28 de diciembre. Sin embargo, todavía no tenemos fechas exactas para el resto de los países de Latinoamérica.