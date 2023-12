Scott Pilgrim Takes Off: analizamos a fondo lo nuevo de Science SARU en Maldito Anime

Scott Pilgrim da el salto | Scott Pilgrim Takes Off | Bryan Lee O’Malley | Abel Góngora | BenDavid Grabinski | Edgar Wright (Captura del Trailer Oficial)

Recientemente se estrenó en Netflix un anime que, por varias razones, dio mucho de qué hablar: Scott Pilgrim Takes Off. Esta nueva historia del personaje que hace años se convirtió en un clásico de culto también nos interpela a nosotros, y decidimos analizarla en Maldito Anime.

Uno de los debates principales que generó Scott Pilgrim Takes Off tiene que ver con su condición como anime. ¿Realmente es o no es un anime? Los argumentos por sí o por no se vienen chocando desde el momento que aterrizó en Netflix, y en cierto punto su condición como Netflix Original es uno de los temas que algunos tocan para debatir sobre si es o no un anime. Así y todo, es innegable que Science SARU, quienes trabajaron en anime como Ping Pong the Animation, Devilman Crybaby y Keep Your Hands Off Eizouken!, son un estudio de animación japonés. Por lo tanto, esta discusión no es realmente algo válido: Scott Pilgrim Takes Off, le guste a quien le guste, es un anime.

Dejando de lado ese tema, el trabajo de Science SARU le da nueva vida a Scott Pilgrim en un medio completamente diferente. Contando una historia diferente, Scott Pilgrim Takes Off funciona como un muy buen complemento para la película original: en ella el personaje de Ramona Flowers era el objeto y Scott Pilgrim el sujeto; en este nuevo anime la situación se invierte, ya que Scott Pilgrim es el objeto y Ramona Flowers el sujeto. Este cambio de roles permite explorar facetas novedosas que ayudan a entender todavía más el universo de Bryan Lee O’Malley, especialmente en lo que respecta a los personajes secundarios.

