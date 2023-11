Las mejores series adaptaciones de 2023

Pedro Pascal y Bella Ramsey en "The Last of Us" (HBO)

A medida que el año llega a su fin, se abre la ventana perfecta para reflexionar sobre las producciones televisivas más destacadas del 2023, enfocándonos especialmente en las mejores series basadas en adaptaciones. Desde la inquietante amenaza de hongos que alteran la vida humana, hasta la brillante adaptación de un anime icónico y las problemáticas que rodean al romance adolescente, este recorrido nos sumerge en una amplia gama de experiencias televisivas que han marcado lo mejor del año en el ámbito de las adaptaciones

Heartstopper (Netflix - Segunda temporada)

Heartstopper, la exitosa serie de drama y romance juvenil de Netflix, ha enamorado a la audiencia desde su debut en abril de 2022. Adaptada de la novela gráfica de Alice Oseman, la primera temporada allanó el camino para el fenómeno, asegurando su continuación con una segunda entrega lanzada en agosto de 2023. La trama sigue la historia de Charlie y Nick, una pareja adolescente que ha conquistado corazones por su autenticidad y ternura en pantalla.

La química palpable entre Charlie y Nick ha consolidado su posición como una de las parejas más realistas y entrañables de la televisión actual. Mientras que la primera temporada se centró en su enamoramiento y descubrimiento mutuo, la segunda profundiza en el desafío de llevar su relación al ámbito público, enfrentándose a las complejidades de revelar su amor a familiares y amigos.

Daisy Jones & The Six (Amazon Prime Video)

Daisy Jones & The Six es una serie de drama musical original de Amazon Prime Video basada en la novela de Taylor Jenkins Reid. La trama sigue el ascenso y el declive de una banda de rock, desde el anonimato hasta la fama, culminando en caminos separados después de una gira y un concierto con entradas agotadas en 1977.

La serie está protagonizada por Riley Keough (Under the Silver Lake) y Sam Claflin (Los juegos del hambre: en llamas). La narrativa se sumerge en la dinámica de la banda y los desafíos que enfrentan en su camino hacia el éxito, proporcionando una visión de la escena musical de los años 70 y explorando las complejidades de las relaciones humanas en medio de las turbulencias de la fama.

The Witcher (Netflix - Tercera temporada)

The Witcher, una serie estadounidense de drama y fantasía creada por Lauren Schmidt Hissrich para Netflix, se basa en la saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Antes de su adaptación televisiva, los personajes ya habían ganado popularidad a través de su incursión en el mundo de los videojuegos con títulos como The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt y Gwent: The Witcher Card Game.

En la tercera temporada de The Witcher, Geralt, Ciri y Yennefer se ven obligados a huir mientras enfrentan una serie de nuevas amenazas. Esta entrega, lanzada en dos partes, ha sido especialmente emotiva para los fanáticos, ya que marca la última vez que Henry Cavill interpretará a Geralt, siendo Liam Hemsworth quien asumirá el papel en la esperada temporada 4.

Refugio (Amazon Prime Video)

La serie de Amazon Prime Video, basada en la novela de Harlan Coben, sigue la travesía de Mickey, un joven que se ve obligado a trasladarse a Kasselton, Nueva Jersey, tras el fallecimiento de su padre. Al llegar a su nuevo hogar, se enfrenta a la desconcertante desaparición de una compañera de escuela, desencadenando una serie de eventos que lo llevan a indagar en los oscuros secretos de los habitantes de su nueva comunidad.

Apuntada a un público juvenil, la serie está encabezada por Jaden Michael (Vampires vs. The Bronx, Wonderstruck) en el papel de Mickey Bolitar, un personaje que se embarca en una intrincada investigación mientras lucha por adaptarse a su nueva vida. Junto a Michael, Constance Zimmer (Unreal, House of Cards) completa el elenco interpretando a su tía.

One Piece (Netflix)

Basada en el manga más taquillero de la historia de Japón, de Eiichiro Oda, "One Piece" es una legendaria e inigualable historia de aventuras en altamar. (Netflix)

Como uno de los anime más importantes de hoy en día y una de las piezas de entretenimiento más sustentadas y largas de la historia (con casi mil cien capítulos de manga y anime por separado), a One Piece solo le faltaba una cosa: un live action. Este año, Netflix lo hizo realidad con una aventura en alta mar de calidad que nos dejó con ganas de ver más y que sentó las bases para varias temporadas.

La adaptación del streaming sigue al personaje de Monkey D. Luffy interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy, embarcándose en una odisea para encontrar el mítico tesoro que lo convertirá en “el rey de los piratas”. Sin embargo, para esto debe armarse de una tripulación a medida y superar cada peligro que se cruce en su camino.

Inspirada en el trabajo de Eiichiro Oda, One Piece logró acertar donde otras producciones como Death Note fracasaron, convirtiéndose en un ejemplo a seguir y posicionándose como uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

Strange Planet (Apple TV+)

Strange Planet, de Apple TV.

En materia de animación otra de las grandes sorpresas fue la adaptación televisiva de Strange Planet. Una serie que llegó a la pantalla de Apple TV+ de la mano de Dan Harmon, el creador de Rick and Morty y de la sitcom de culto Community.

En formato de veinte minutos, esta adapta la novela gráfica inspirada en el webcómic viral de Nathan W. Pyle que se convirtió en un bestseller del New York Times. Como punto de partida, la historia nos ubica en una galaxia en la cual existe un mundo de algodón de azúcar rosa habitado por unos seres azules de apariencia muy diferente a la nuestra, pero que tienen que lidiar con los mismos problemas y excentricidades.

Con alienígenas que funcionan como espejo, Strange Planet logró explorar con un enfoque divertido lo absurdo de muchas de las tradiciones humanas a través de un lenguaje sumamente literal. Harmon colaboró en la escritura de los guiones junto a Pyle, algo que aseguró que el espíritu del material original se mantuviese vivo, posicionándose entre las propuestas animadas para adultos más llamativas del streaming.

La caída de la casa Usher (Netflix)

Desde los inicios del cine, las obras de Edgar Allan Poe nutrieron a la gran pantalla y La caída de la casa Usher no ha sido la excepción. A casi un siglo de que las primeras adaptaciones del popular relato vieran la luz, Mike Flanagan, uno de los referentes del cine de terror moderno, desarrolló una miniserie para Netflix que honra el trabajo del autor y lo resignifica.

La historia de esta miniserie de ocho capítulos sigue a los hermanos Roderick y Madeline Usher, interpretados por Bruce Greenwood y Mary McDonnell, respectivamente. Ellos han convertido una empresa farmacéutica en un imperio de riqueza, privilegios y poder. Sin embargo, diversos secretos salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher comienzan a fallecer.

Si bien la adaptación de Flanagan parte de las bases de La caída de la casa Usher de Poe, se atreve a explorar nuevos caminos y a darle un nuevo trasfondo a los personajes. Como una suerte de cajas chinas (y a través de saltos temporales), Flanagan decide ampliar el universo de esta familia, reviviendo su oscuro ascenso. Algo que ayuda a comprender por qué su caída será inevitable.

Onimusha (Netflix)

Onimusha - Netflix Anime - Takashi Miike - Toshiro Mifune - Capcom (Captura del Trailer Oficial)

Los esfuerzos de Netflix por adaptar videojuegos y propiedades conocidas han comenzado a rendir sus frutos. Este año la plataforma presentó Cyberpunk: Edgerunners, una producción animada que resultó ser un acierto. A esta le siguió Captain Laserhawk: Un remix de Blood Dragon, y Onimusha también se ha unido a la lista con un estreno a inicios de noviembre que se llevó todos los aplausos.

Inspirada en la saga de Capcom iniciada en 2001, Onimusha tiene en el centro de su historia a Musashi Miyamoto, un espadachín errante que junto a una hermandad de samuráis deberá enfrentarse a un ejército de muertos vivientes. El anime contó con grandes valores de producción que incluyen al legendario director japonés Takashi Miike, responsable de películas como Audition, Ichi the Killer, 13 Assassins o One Missed Call, entre tantas otras.

The Last Of Us (HBO Max)

La adaptación televisiva de The Last of Us se posiciona, probablemente, como una de las series más exitosas y comentadas del año. Esta se basa originalmente en un videojuego desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. Sin embargo, este año, de la mano de HBO, presenciamos su transformación en una serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ambos conocidos por sus roles en Juego de Tronos (Game of Thrones).

La serie, que ha recibido 24 nominaciones al premio Emmy, narra la historia de una pandemia en Estados Unidos causada por una cepa de hongo que toma el control de los cuerpos humanos. Joel (Pascal), uno de los supervivientes, recibe la misión de sacar a la joven Ellie (Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena. Juntos emprenden un viaje a través de Estados Unidos, apoyándose mutuamente para intentar sobrevivir en medio del caos.

Scott Pilgrim da el salto (Netflix)

A 14 años del lanzamiento de la película de Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños (Scott Pilgrim vs. the World), Netflix sorprendió con una propuesta en clave anime que trajo de regreso a varios de sus talentos. No solo el propio Wright se sumó como productor ejecutivo, sino que el reparto original compuesto por Michael Cera, Kieran Culkin, Mary Elizabeth Winstead y Chris Evans (entre otros), tuvieron su merecida reunión repitiendo sus roles para el reparto de voz.

Scott Pilgrim da el salto (Scott Pilgrim Takes Off) nuevamente se inspira en las novelas gráficas de Bryan Lee O’Malley. Se trata de una comedia fresca y fiel al estilo artístico de las viñetas que, a lo largo de sus ocho episodios, explora con mayor profundidad a sus entrañables personajes.

Ambientada en una colorida Toronto, Scott Pilgrim da el salto sigue a un joven músico desempleado que encuentra a la chica de sus sueños en Ramona Flowers. Pero la idílica relación se complica con la llegada de los “siete malvados ex” de Ramona, que desafían a Scott a derrotarlos a todos para poder seguir saliendo con ella. El resultado es una aventura cada vez más absurda, mientras aprende más sobre Ramona y sobre sí mismo. Las imágenes ingeniosas y el uso de elementos de videojuego también confieren a lo nuevo de Scott Pilgrim una identidad única.